Olimpija v neprebojnih Stožicah postavlja piko na i

Konec julija je Olimpija v Stožicah začela evropski ples proti ukrajinskemu Žitomiru, drevi ga proti uglednemu belgijskemu Cercle Bruggeju le prekinja. Njeno napredovanje med 24 najboljših moštev v konferenčni ligi v nogometu je skoraj 99-odstotno, zato je današnja tekma 5. kroga tudi darilo za navijače. Drugo slovensko orožje za preboj v osmino finala Celje bo gostovalo na Cipru, tekmec pa je v podobni formi, kot so zeleno-beli: Pafos je doma ob le enem porazu prvi, v KL pa na 16. mestu.

Po tako sijajni "polsezoni" si zeleno-beli zaslužijo slovo od Stožic z izdatnejšo podporo navijačev in z geslom: »Skupaj zmoremo več.« Ta več pomeni uvrstitev med osem najboljših ekip na lestvici in s tem neposredno uvrstitev v osmino finala. Trener Victor Sanchez opozarja: »Tekmeci so telesno močni, agresivni in visoko pritiskajo. Ampak mi tekmujemo in bomo tekmovali,« je povedal Madridčan.

Slovenski prvaki so še v območju napredovanja a v takšnem položaju je še vsaj ducat drugih klubov, ki niso osvojili toliko točk, kot so upali. Celjski optimizem ima navzlic le eni zmagi realne temelje, igral je z močnejšimi tekmeci. Močnejši na papirju je tudi Pafos – premagal je v gosteh Petrocub (4:1) in doma Astano (1:0), doma pa tudi izgubil proti Heidenheimu (0:1), v gosteh pa proti Fiorentini (2:3). V Limassolu, kjer Pafos gosti evropske tekme, bi se s točko zadovoljil tudi Albert Riera, ampak Majorčan je po značaju tudi fakin – zmagovalec. »Mi smo Celje, proti vsakomur se soočimo in igramo iz oči v oči,« je Riera dal vedeti, da ne gre pričakovati taktično drugačnega, previdnejšega in bolj obrambnega Celja.