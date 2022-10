Olimpija z Ljutomerom, Maribor s Krko

V Ljubljani so izžrebali pare tretjega kroga oziroma šestnajstine finala nogometnega pokala Pivovarna Union. Olimpija, vodilna ekipa v Prvi ligi Telemach, se bo za vstop med 16 najboljših pomerila s tretjeligaškim klubom Avto Rajh Ljutomer, branilca naslova, Koper, prav tako čaka tretjeligaš, Cirkulane, Mariborčane pa Krka. Vodilno moštvo državnega prvenstva se bo pomerilo s trenutno devetouvrščeno ekipo 3. SNL vzhod, Avto Rajh Ljutomer, medtem ko Koprčane čaka 12. ekipa te lige, Cirkulane. Mariborčani bodo igrali proti Krki, ki trenutno zaseda vrh lestvice 2. SNL. Edini povsem prvoligaški obračun v šestnajstini finala bo Celje - Mura.

Doslej so v pokalnem tekmovanju pod okriljem medobčinskih nogometnih zvez izpeljali predkrog ter prvi in drugi krog, v tretjem pa tekmovanje prehaja pod okrilje Nogometne zveze Slovenije, so sporočili na spletnem žrebu parov. V šestnajstini finala bo na sporedu ena tekma, dvoboji pa bodo predvidoma na vrsti v sredo, 9. novembra.

Pari 1/16 finala pokala Pivovarna Union:

Celje - Mura

CB24 Tabor Sežana - Tinex Šenčur

Bravo - Britof

Bosch Bračič Videm - Dob

Zavrč - Serdica Kleparstvo Šinko

Rudar Velenje - Premium Dobrovce

Maribor - Krka

Hotiza - Domžale

Primorje - Zagorje

Radenska Slatina - Kety Emmi&Impol Bistrica

Idrija - Aluminij

Olimpija - Avto Rajh Ljutomer

Nafta 1903 - Triglav Kranj

Rogaška - Odranci

Fužinar Vzajemci - Cven

Koper - Cirkulane