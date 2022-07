Olimpiji enajstmetrovke končale evropsko sezono

Drama v Stožicah s slabim koncem. Olimpija je v kvalifikacijah za konferenčno ligo v drugem polčasu z goloma Maria Kvesića (61.) in rezervista Aljaža Krefla (70.) nadoknadila zaostanek dveh golov (1:3) proti romunskemu Sepsiju, po slabem izvajanju enajstmetrovk pa znova že pred avgustom končala evropsko sezono. Strela z bele točke sta zapravila Mustafa Nukić in Ivan Prtajin. Gostje so štirikrat zanesljivo zadeli v polno, vratar Matevž Vidovšek je bil vselej na napačni strani vrat.

Tudi druga slovenska predstavnika v tem najmanj kakovostnem evropskem tekmovanju, Koper proti Vaduzu in Mura proti St. Patricku, igrata podaljšek.

Ljubljančani so bili pred povratno tekmo na domačem terenu v težkem položaju, saj so na gostovanju prejšnji teden v končnici tekme zapravili priložnost za precej boljše izhodišče. Na koncu jim je skoraj uspelo zrežirati preobrat, a so po dobrem rednem delu in podaljšku nato slabo izvajali strele z bele točke.

Naloge lova dveh golov so se sicer lotili zavzeto, v prvem delu so bili boljši tekmec, mučila pa jih je neučinkovitost. Sprva je bil najbolj aktiven Mario Kvesić, a v 12. minuti vratar Roland Niczuly še ni imel pravega dela. Drugače je bilo v 18., ko se je njegova mreža zatresla, toda Nukić je bil pred tem v prepovedanem položaju. Sledili sta še priložnosti Kvesića in Nukića, nato pa v 39. minuti priložnost polčasa za ljubljansko zasedbo.

Ljubljančani bi si z igro zaslužili napredovanje. FOTO: Leon Vidic

Spet sta bila v glavnih vlogah igralca, ki sta že prej najbolj ogrožala vratarja Sepsija; najprej je streljal Nukić, žogo je vratar gostov le odbil, prišla je do Kvesića, ki pa je zadel Niczulyja. Nekaj dela je imel tudi Vidovšek. Najbližje so bili gostje zadetku v 44. minuti, ko je po protinapadu Konstantin Matei, ko je že premagal Vidovška, zgrešil prazna vrata.

V nadaljevanju so domači stopnjevali dobro predstavo in iskali gol za priključek skupnem seštevku, Samuel Pedro je v 58. žogo poslal tik nad vratnico. Nato so domači vendarle kronali premoč z zadetkom. V 61. minuti je Nukić podal z leve, pred vrati pa je bil na pravem mestu Kvesić in žogo poslal v mrežo. Le devet minut pozneje pa je udaril še rezervist Krefl, ki je le nekaj minut prej vstopil v igro. Z natančno podajo ga je zaposlil Timi Max Elšnik, Krefl pa je prehitel obrambo gostov in zadel za skupno izenačenje. Morebitno skupno zmago Romunov je v 78. minuti preprečil vratar Vidovšek, ko je odlično obranil poskus Cristija Barbuta s petih metrov.

V prvem delu podaljška so imeli terensko premoč domači, najlepšo priložnost za povišanje vodstva pa Kvesić, ki je po podaji Nukića v 98. minuti z glavo le za malo meril mimo vratnice. V drugem pa so pobudo imeli gostje, a se izid ni spremenil, čeprav je imel Branislav Ninaj prav v 120. minuti po prostem strelu lepo priložnost. A dobro predstavo večera so domači pokvarili z enajstmetrovkami: zadela sta le le dva (Almedin Ziljkić, Đorđe Crnomarković), zgrešila pa sta Nukić in Prtajin. Pri Sepsi so bili uspešni vsi štirje strelci in poskrbeli za zmago s 4:2.