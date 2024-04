V lovu za Celjem je Olimpiji ostal še dvoboj z Mariborom

V nadaljevanju peberite:

Namesto zaključne prvenstvene drame se je v 30. kolu 1. SNL Olimpijina obramba naslova spremenila v boj za drugo mesto na lestvici. V finiš sezone, v katerega bo šla Olimpija s tekmo manj od vodilnih Celjanov – ti so proti Bravu po odlični uri na koncu trepetali za zmago – in ducatom točk zaostanka, bo njen največji izziv, kako se ubraniti naleta vijoličnih, spomladi prve ekipe v ligi. Ti zaostajajo le pet točk.

Vodilni dvojec je izzival nesrečo. Celjani so se do 63. minute poigravali s Šiškarji, nizali in zapravljali priložnosti, dvakrat zatresli okvir vrat, zapravili kazenski strel (Denis Popović), dosegli dva gola (Edmilson, Jegor Prucev), potem pa je gostujoči Primorec Martin Pečar s prostega strela prefinjeno zadel in znižal krepko prenizek zaostanek. Olimpija je začela silovito, po napaki vratarja Matevža Vidovška in izenačenju zadnjih Radomljanov pa je »vajo« ponovila tudi v drugem polčasu.