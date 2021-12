Orli odnesli točko iz zlatega Pariza

»Pariz – zlato mesto,« so pri Paris Saint-Germainu pompozno pripravili zelenico domačega štadiona za tekmo z Nico, na kateri so lahko domači navijači pozdravili sedmo zlato žogo argentinskega zvezdnika Lionela Messija in prvo trofejo Leva Jašina, ki jo je osvojil italijanski vratar Gianluigi Donnarumma. Na prvi tekmi brez poškodovanega brazilskega virtuoza Neymarja se Nica ni zmenila za pariški zvezdni prah in uspela iztržiti veliko točko.

Kljub remiju Parižani ostajajo trdno v sedlu na vrhu lestvice, kjer imajo s tekmo vevč 12 točk prednosti pred Marseillom, ki je v 16. kolu zabeležil minimalno zmago nad Nantesom (1:0). Zmagoviti zadetek je bil v 30. minuti delo Gersona, Nantes je dve minuti kasneje ostal brez izključenega branilca Nicolasa Palloisa, ki je prejel drugi rumeni karton.

Branilec naslova Lille je z goloma Xeke in Renata Sanchesa v prvem polčasu premagal Rennes, ki se je v tej sezoni konferenčne lige meril s slovenskim prvakom Muro, ga obakrat premagal in si tudi že zagotovil nastop v izločilnih bojih. Tekmo je z rdečim kartonom sklenil domači strateg Bruno Genesio, nato so njegovi varovanci prek vezista Benjamina Bourigeauda izid v 85. minuti znižali, a niso uspeli osvojiti vsaj točke. Padli so na tretje mesto na lestvici, kjer imajo točko manj od drugouvrščenega Marseilla, Lille je zdaj na 12. mestu, kjer ima šest točk manj od četrte Nice.

Lens, ki je peti s 26 točkami, pa je tokrat igral 2:2 pri Clermontu. Na drugih sredinih tekmah je Troyes premagal Lorient z 2:0, Metz je doma izgubil proti Montpellierju z 1:3, Strasbourg, pri katerem je dvakrat zadel Ludovic Ajorque, pa je s 5:2 odpravil Bordeaux. Ajorque je z osmimi goli tretji strelec lige za Jonathanom Davidom iz Lilla (10) in Gaetanom Labordom iz Rennesa (9). Monaco je na gostovanju pri Angersu slavil s 3:1, Brest je z 1:0 odpravil zadnjeuvrščeni Saint-Etienne, Lyon pa je izgubil proti Reimsu z 1:2.