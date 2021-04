Osem gostiteljic eura je napovedalo tekme z navijači

UEFA bo pod vodstvom Aleksandra Čeferina kmalu predstavila nove informacije o gledalcih na letošnjem EP. FOTO: Reuters

Budimpešta pričakuje poln štadion

V Budimpešti pričakujejo, da bodo lahko napolnili Puskas Areno. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

London pričakuje še več gledalcev v polfinalu in finalu

Evropska nogometna zveza (UEFA) je v izjavi za javnost naznanila, da je osem gostiteljic evropskega prvenstva potrdilo organizacijo tekem pred določenim številom navijačev na tribunah. Odločitev glede preostalih štirih gostiteljic bo sporočila do 19. t. m.UEFA je tako potrdila, da se bo za evropsko prvenstvo v nogometu med 11. junijem in 11. julijem na štadione vrnilo določeno število gledalcev. Vsaj za zdaj je temu pritrdilo osem mest, medtem ko nemški München, italijanski Rim, španski Bilbao in irski Dublin še niso sporočili končnih odločitev.Iz vrst krovne evropske nogometne organizacije, ki ji predseduje Slovenec, so sporočili, da so se glede na napovedi boljše epidemiološke slike v državah gostiteljicah, naraščajočega odstotka cepljenih prebivalcev na stari celini ter toplejšega vremena, ki bi lahko omililo širjenje virusa, mesta zavezala k vsaj 25-odstotni napolnjenosti tribun.UEFA je v času dogovarjanja s prirediteljicami ves čas sodelovala s Svetovno zdravstveno organizacijo glede načrtov za izvedbo tekmovanja. Mnoge države gostiteljice pa so organizacijo tekem eura dodale tudi v državno strategijo za okrevanje med oziroma po pandemiji.Ruski St. Peterburg je potrdil 50-odstotno zasedenost tribun. Madžarska Budimpešta pa ob zdajšnjih 50 odstotkih upa, da bo lahko do konca aprila zagotovila polno zasedenost tamkajšnjega stadiona. Azerbajdžanski Baku je Uefi poslal dopis o 50-odstotni zasedenosti tribun, tujci pa bodo morali za ogled tekem priložiti negativen izvid testiranja na novi koronavirus ali dokazilo o cepljenju ter prebolelem covidu-19.Nizozemski Amsterdam, romunska Bukarešta, danski København in škotski Glasgow želijo tribune zapolniti vsaj med 25 do 33 odstotki, medtem ko prva tri mesta dopuščajo možnost za še večje število prisotnih navijačev, odvisno od epidemioloških razmer v naslednjih tednih.London je predstavil načrte za 25-odstotno zasedenost tribun za tri tekme skupinskega dela in dvoboj osmine finala, za polfinale in finale pa želi doseči še večjo prisotnost gledalcev.UEFA obenem navijače, ki bodo na tekme pripotovali iz drugih držav, naproša, da dosledno proučijo ukrepe v boju s covidom-19, saj lastniki vstopnic v veliki večini primerov ne bodo predstavljali izjem glede na posamične ukrepe oblasti v državah prirediteljicah.Za zdaj zgolj tri mesta načrtujejo popolne izjeme za lastnike vstopnic, in sicer Baku, St. Peterburg in Budimpešta. Ob tem bodo morali tudi v Azerbajdžanu, Rusiji in na Madžarskem predložiti dokaz o prebolelem covidu-19, cepljenju proti novemu koronavirusu oziroma negativen test do pet dni pred prihodom v državo.