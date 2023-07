Osiješki lepotec ugledal luč sveta

S petkovo gostujočo Hajdukovo zmago v velikem derbiju proti prvaku Dinamu (2:1) se je začelo tudi hrvaško prvenstvo. Toda v nogometni velesili Hrvaški so se veselili veličastni pridobitvi, ki naj bi v naslednjih letih dala zalet in še dvignila raven in priljubljenost nogometa.

Po petih letih od predstavitve projekta in 1920 dnevih je eden od najboljših klubov Osijek igral prvo tekmo na novem štadionu. Ob premieri je bilo na Opus Areni, kot se uradno imenuje novi dom NK Osijek, spektakularno in evforično. Osijek je napolnil mrežo Slavena Belupa s pol ducata golov (6:1) in sprožil val navdušenja.

»Evropa je naposled prišla na Hrvaško,« so bili evforični nogometni navdušenci nad štadionom z zmogljivostjo 13.005 sedežev in ga v celotnem kompleksu dopolnjuje še sedem pomožnih igrišč. Stal je 65 milijonov evrov, plačniki pa so bili NK Osijek, madžarska vlada in madžarskega industrijskega konglomerata Opus Global.

Zanimivo je bilo tudi v dvoboju nekdanjih trenerjev Olimpije in Maribora. Uspešnejši je bil vijolični Sergej Jakirović, Rijeka je Rudeš pod taktirko zeleno-belega Roberta Prosinečkega premagala s 4:0.