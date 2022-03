Ovacije Eriksenu v Amsterdamu, ob povratku zadel že po nekaj minutah

Tega je resda tudi po zaslugi dveh golov Stevena Bergwijna s 4:2 dobila zasedba v oranžnih dresih, toda pri Dancih je spet zaigral Christian Eriksen, prvič po zastoju srca na lanskem evropskem prvenstvu. Ne le da je Eriksen – zdaj nogometaš Brentforda, ki je pozneje po omenjenem zastoju srca dejal, da je bil mrtev pet minut – po 287 dneh spet zaigral v dresu danske vrste, ampak je tudi dosegel drugi zadetek za Dance, in to vsega dve minuti po vstopu v igro.

»Spet sem se počutil kot nogometaš,« je za nizozemsko televizijsko mrežo NOS dejal po tekmi, na kateri je zadel tudi okvir vrat. »Srečen sem, da sem nazaj. To, da sem dosegel gol, je le še dodatek k čudovitim občutkom,« je dodal Eriksen, ki so ga navijači v Amsterdamu toplo sprejeli, saj je pet let igral za tamkajšnji Ajax.

Zdaj še proti Srbom

Danci bodo v torek igrali še tekmo s Srbijo, tekmico Slovenije v ligi B letošnje lige narodov. Srbija je že v četrtek premagala Madžarsko z 1:0, druga tekmica Slovencev v ligi narodov Norveška pa je v petek z 2:0 odpravila Slovaško, potem ko sta v drugem polčasu zadela mlada zvezdnika Erling Haaland in Martin Odegaard. V petek so Francozi z 2:1 odpravili Slonokoščeno obalo, Olivier Giroud in Aurelien Tchouameni v tretji minuti sodniškega dodatka sta bila strelca za Francoze.

V soboto je Katar, ki bo v torek igral proti Sloveniji, v Dohi premagal Bolgarijo z 2:1, sicer pa so bile dejavne tudi nekatere najboljše vrste v Evropi. Belgija je na Irskem igrala 2:2, pri prvi je Hans Vanaken prispeval gol in podajo, Anglija pa je z 2:1 premagala Švico, potem ko sta Luke Shaw in Harry Kane (z bele pike) izničila vodstvo gostov po golu Breela Emboloja. Za Kana je bil sicer to 49. reprezentančni gol, s čimer je na drugem mestu prehitel Garyja Linekerja. Pred jim je tako le še Wayne Rooney s 53.

Španija je z 2:1 ugnala Albanijo, vsi trije goli so padli v zadnjih 15 minutah, odločilnega za zmago Špancev pa je v 90. minuti dosegel Dani Olmo. Nemci pa so z 2:0 odpravili Izrael, potem ko sta ob koncu prvega polčasa zadela Kai Havertz in Timo Werner.