Padli kralj v mestu angelov išče izgubljena krila

Gareth Bale morda nikdar ne bi osvojil lige prvakov in zaslužil toliko denarja, če ne bi leta 2013 prestopil iz Tottenhama v Real Madrid za tedaj rekordnih 100 milijonov evrov, verjetno pa bi bil boljši nogometaš. Z belim baletom je bil petkrat evropski prvak in trikrat španski prvak, vendar je v zadnjih letih grel klop ali pa še to ne. Večkrat se je pojavljal v rumenem tisku kot na naslovnicah Marce ali Asa. Pri 32 letih se je odločil, da se bo preizkusil v ameriški ligi MLS