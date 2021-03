Parižani prestali psihološki test, Koeman vidi lepo prihodnost

Nogometaši PSG-ja niso zapravili velike prednosti s prve tekme. FOTO: Franck Fife/AFP

Koeman vidi lepo prihodnost

Ali Lionel Messi vidi napredek Barcelone in se bo odločil ostati? FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Ko sta Ronaldo in Messi zadnjič manjkala v četrtfinalu, so bili prvaki prav oni

Nogometašem Barcelone na sredini tekmi lige prvakov ni uspelo ponoviti čudežnega podviga iz leta 2017 in so prvič po sezoni 2006/07 ostali brez osmine finala lige prvakov. Tja so se po opravljenem psihološkem testu uvrstili Parižani.Prednost PSG-ja s prve tekme na Camp Nouu je bila prevelika. Katalonci so v prvem polčasu sicer prikazali zelo dober nogomet in bili na pragu vodstva, vendar pa je junak tekmeustavil enajstmetrovko, gostje pa v nadaljevanju niso zbrali dovolj moči za podvig.Domači trenerni bil vesel nad videnim v prvem polčasu, toliko bolj pa z napredovanjem in dejstvom, da igralcev ni zmotilo opominjanje na čudežni podvig Barcelone izpred štirih let: »V prvem polčasu smo zelo trpeli in imeli težave s prvo podajo. Očitno je, da smo preveč razmišljali, še posebej o napredovanju. S tem nisem bil zadovoljen in ob polčasu sem nogometaše prosil, naj igrajo. V drugem polčasu smo pokazali svojo drugo plat. Najpomembneje je, da smo napredovali, iz svojih glav moramo odstraniti negativne misli. To je bil psihološki test, saj so ljudje veliko govorili o preteklosti,« je razmišljal argentinski strateg in pohvalil svojega čuvaja mreže: »Keylor Navas je pokazal svojo kakovost, je vratar vrhunskega kova.«Kostaričan v vratih Parižanov, ki je bil proglašen za igralca tekme, je po tekmi dejal: »Zelo sem vesel, saj je bila zahtevna tekma. Vsi smo želeli dobro igrati in izkoristiti rezultat s prve tekme. Vedno je težko ustaviti enajstmetrovko Lionelu Messiju, saj jih izvaja zares odlično. Barcelona je igrala zelo dobro in maksimalno pritiskala na nas. Zelo smo motivirani, da v istem duhu napredujemo v tem tekmovanju. To nam bo pomagalo, da se bomo prebili daleč.«Trener Barceloneje ob slovesu izpostavljal pozitivne stvari, tudi to, da so Katalonci pustili drugačen vtis kot v pretekli, ko jih je v četrtfinalu s kar 8:2 izločil Bayern.»Ligo prvakov zapuščamo na povsem drugačen način kot v pretekli sezoni. Na tej tekmi smo igrali na svojem nivoju in tej poti moramo slediti. Seveda smo razočarani, vendar pa je pomemben vtis, ki smo ga pustili. Imeli smo priložnosti, da našemu tekmecu stvari zelo zapletemo. V prvem polčasu smo bili boljša ekipa in v obrambi tvegali s pokrivanjem mož na moža. Glede na ves trud bi si zaslužili več, ob polčasu bi moralo biti 2:1 za nas. Če bi se to zgodilo, bi bil drugi polčas nekaj povsem drugega,« je dejal Nizozemec.Ta verjame, da prvi zvezdniklahko vidi napredek moštva, ki ga bo prepričal, da ostane: »Leo Messi lahko že nekaj časa vidi, da moštvo napreduje, zahvaljujoč vsem spremembam, ki smo jih storili. Imamo mlade igralce, ki so zelo kakovostni. Pred nami je lepa prihodnost in Leo ne more imeti dvomov o tem, kakšno prihodnost ima ta ekipa.«Mladi napadalecje dodal: »Vedeli smo, da smo s prve tekme prinesli slab rezultat, in da bo ključnega pomena, da izkoristimo svoje priložnosti. Prikazali smo dobro igro, vendar zapravili lepe priložnosti. Verjeli smo, da lahko pripravimo še en preobrat, vendar pa je bila zapravljena enajstmetrovka tik pred polčasom prevelik udarec za nas. Imeli smo priložnosti, a jih nismo izkoristili.«Potem ko je v torek v osmini finala izpadel Juventus s, je včeraj sledila še Barcelona z Lionelom Messijem. Tako Portugalec kot Argentinec sta ostala brez nastopa v četrtfinalu, kar se je nazadnje pripetilo v sezoni 2004/05.V tisti sezoni si je naslov v ligi prvakov v nepozabnem istanbulskem finalu priboril Liverpool. Aktualni angleški prvak je v osmini finala suvereno opravil svojo nalogo in z dvakrat po 2:0 premagal Leipzig slovenskega nogometaša»V prvem polčasu smo si ustvarili veliko priložnosti, a nismo zadeli. Najboljša stvar je bila ta, da nihče ni opazil, kako dober je bil Leipzig. So prava pošast, vendar pa smo bili dobri v obrambi. Morali smo biti pripravljeni na ta dvoboj, nismo smeli razmišljali o dogajanju v prvenstvu in se zares potruditi. Izkazali smo se v obrambi in fantje so bili odlični,« je bil po napredovanju zadovoljen trener Liverpoola