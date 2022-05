Patrick Vieira z brco odgovoril na prvokacije navijača Evertona

Tokrat so pod drobnogledom navijači Evertona, ki so med proslavljanjem zmage nad Crystal Palaceom v premier league zavzeli zelenico domačega štadiona Goodison Park. Zmaga s 3:2 je ekipi trenerja Franka Lamparda tudi matematično zagotovila obstanek med elito, a kot nedavno v Nottinghamu, kjer je po udarcu navijača v glavo napadalec Sheffield Uniteda Billy Sharp potreboval celo šivanje, tudi tokrat ni šlo brez incidentov.

Trener gostujoče ekipe, nekoč odlični francoski vezist Patrick Vieira, se je namreč jezno odzval na provokacije vsiljivega navijača, ki je s telefonom in iztegnjenim srednjim prstom silil pred njegov obraz. Z brco ga je Vieira celo položil na tla, nato se je zapletel še v krajše prerivanje z drugim mimoidočim, preden je s pomočjo nekaterih bolj umirjenih privržencev domačega kluba varno zapustil zelenico. »Nič nimam za povedati,« je po tekmi dejal kmalu 46-letni Francoz senegalskih korenin.

»Navijačev seveda ne moremo prikleniti na sedeže,« pa je dejal presrečni Lampard, seveda tudi sam nogometna ikona premier league iz časov, ki jih je preživel pri West Hamu, Chelseaju in Manchester Cityju. »Šlo je za čisto navdušenje med navijači, ki so slavili obstanek. Če vse poteka tako, kot mora, potem naj ostanejo na zelenici, naj uživajo v svojem trenutku. Dokler se lepo obnašajo, s tem nimam težav,« je dodal Lampard, čigar moštvo je po zaostanku z 0:2 po prvih 45 minutah nato uprizorilo velik preobrat za odločilno zmago. Zadeli so Michael Keane (54. minuta), Richarlison (75.) in Dominic Calvert-Lewin (85.).