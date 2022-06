Perez: Političnega pritiska Mbappe ni zdržal

Predsednik španskega nogometnega velikana Real Madrida Florentino Perez še vedno ni prebolel bolečine, ki mu jo je prizadejal Kylian Mbappe, ta se je namreč odločil ostati pri Paris Saint-Germainu. Perez je prepričan, da je bil iskani francoski napadalec »zmeden«, potem ko se je znašel pod močnim »«političnim in gospodarskim pritiskom".

Kljub neuspehu in zapravljeni priložnosti pa predsednik kraljevega kluba še vedno ostaja optimističen in pušča vrata odprta 23-letniku, če se bo v prihodnosti vseeno odločil, da bi se pridružil evropskim prvakom.

»Ta Mbappe ni moj Mbappe,« je dejal Perez: »Če pa se spremeni, kdo ve? Življenje nam prinaša tisoč obratov.«

Mbappe je prejšnji mesec osupnil Real Madrid, ko je zavrnil prihod na Santiago Bernabeu v korist podpisa nove triletne pogodbe s PSG-jem, za plačo, ki naj bi znašala med 40 in 50 milijoni evrov.

»Praktično so mu ponudili možnost, da postane vodja, ne le nogometne ekipe, ampak tudi uprave kluba,« je v sredo povedal Perez v pogovoru za španski televizijski program El Chiringuito. »Če otroka pokliče predsednik države, to seveda vpliva nanj ... To je zelo vplivalo nanj. Toda v Real Madridu ti lahko uspe, kot je to storil (Zinedine) Zidane, in si tudi v ponos predsedniku tvoje države,« je še dejal.

Perez meni, da je na Mbappeja najbolj vplival francoski in katarski politični pritisk zaradi domnevne vpletenosti francoskega predsednika Emmanuela Macrona in predsednika PSG Naserja Al-Helaifija.