Pet golov Šeškovega moštva, slovenski as podajalec

Nogometaši Leipziga so v 26. kolu nemške lige vknjižili visoko zmago, s 5:1 so v gosteh ugnali Köln in na četrtem prvenstvene razpredelnice vsaj začasno prehiteli Borussio Dortmund. Slovenski reprezentant Benjamin Šeško je za Leipzig igral do 74. minute, med strelce se ni vpisal, je pa prispeval podajo za prvi gol.

Tega je v 15. minuti dosegel Xavi Simmons. Gostitelji so v prvem delu še izenačili, po 63. minuti, ko je za goste v polno zadel Lois Openda, pa so povsem popustili. Openda je štiri minute pozneje dosegel še en gol, do konca tekme pa sta se med strelce vpisala tudi Amadou Haidara in Yussuf Poulsen.

Vodilna ekipa Bayern Leverkusen bo v nedeljo gostoval pri Freiburgu, njegov prvi zasledovalec Bayern pa že dan prej pri Darmstadtu.