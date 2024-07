Polfinale eura: Za zadnjo finalno vozovnico Angleži in Nizozemci (21.00)

Španija je na krilih razigranega Lamina Yamala in Danija Olma v torkovem večeru odpravila neprepoznavno Francijo in se kot prva uvrstila v veliki finale evropskega prvenstva. Povsem zasluženo, Španci so na tem turnirju doslej prikazali največ, zelo dobro pa igrajo tudi Nizozemci, ki se želijo s furio v nedeljo v Berlinu pomeriti za naslov. Na poti jim danes zvečer stoji še reprezentanca Anglije.

V reprezentančnem nogometu so Angleži poglavje zase, kljub prevladi na klubski sceni reprezentanca ne blesti, tudi letos so se do polfinala prebili brez dominantnih predstav, še več, tako proti Slovakom kot proti Švicarjem so bili na pragu tega, da turnir zaključijo z razočaranjem.

Oranžna invazija na Dortmund, obeta se nam vrhunsko navijaško vzdušje. FOTO: Ina Fassbender/AFP

A zdaj je Anglija v polfinalu in danes zvečer v Dortmundu jih nikakor ne gre odpisati. Trener Gareth Southgate je proti Švici igral s tremi branilci v zadnji liniji, predvsem na krilnih položajih so Angleži v tem sistemu delovali bolj nevarno, vprašanje pa je, kako se bo tokrat odločil Southgate, saj je za igro od prve minute nared prva izbira na levem boku Luke Shaw. Kdo bo igral v sredini, kdo v napadu, bo Harry Kane kljub kritikam ostal v prvi postavi? To (zaenkrat) ve le Southgate, okrog 20. ure bomo izvedeli tudi ostali.

Pri Nizozemcih je neznank manj, njihova igra sloni na dobri obrambi in Codyju Gakpu v napadu, ki dobro sodeluje s Xavijem Simmonsom, Donyellom Malenom, Memphisom Depayjem in soigralci. Gakpo je robusten napadalec, ki ga je težko pokrivati mož na moža, zato bo morala biti na napadalca Liverpoola angleška obramba zelo pozorna.

Gareth Southgate še naprej zaupa Harryju Kanu, čeprav napadalec Bayerna ni v pravi formi. Foto Adrian Dennis/AFP

Nizozemci so prikazali več, a stavnice vlogo favoritov še vedno pripisujejo Angležem. Znan nogometni rek pravi, da je najboljši obraz potrebno pokazati, ko se turnir prevesi v zadnji teden in s tem se hrabrijo tudi pristaši treh levov. Za finalno vozovnico bodo morali biti mnogo boljši, kot so na tem euru bili doslej.

Verjetni postavi

Nizozemska: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake; Schouten, Reijnders; Malen, Simons, Gakpo; Depay.

Anglija: Pickford; Walker, Stones, Guehi; Saka, Mainoo, Rice, Shaw; Foden, Bellingham; Kane.