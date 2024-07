Matjaž Kek: Angleži so prišli strašno obrabljeni, ampak se dvigajo

Slovenski nogometni selektor Matjaž Kek se je v intervjuju za hrvaški portal Index.hr dotaknil številnih tem o evropskem prvenstvu, med drugim je spregovoril tudi o nedeljskem finalu v Berlinu. Španijo je označil za osvežujočo ekipo prvenstva, za Anglijo pa je ocenil, da je njena forma v vzponu.

»Ne bi se spuščal v napovedovanje, kdo bo zmagal. Mislil sem, da bo Portugalska prišla daleč, a se to ni zgodilo. Rekel bom le, da sploh nisem prepričan, da bo Španija zmagala tako zlahka, kot zdaj nekateri mislijo,« je glede napovedih za finale dejal slovenski strateg.

Kot je ocenil, sta bili tako Španija kot Anglija v krogu favoritov pred prvenstvom. »Če pa bi bili v finalu Nizozemska ali Francija, ne bi bil nihče preveč presenečen,« je še ocenil.

Za Španijo je dejal, da z mladeničema Laminom Yamalom in Nicom Williamsom v napadu deluje sveže. Po njegovih besedah ne gre za naključje, saj gre za dolgoročni načrt španske reprezentance, ki se začne pri reprezentanci do 15 let in nadaljuje v vseh ostalih selekcijah.

O kakovosti angleške reprezentance je dejal, da nima veliko smisla veliko razpravljati. »Mene je bolela glava, ko sem se pripravljal na tekmo z njimi,« je o srečanju Slovenije in Anglije v zadnjem krogu skupinskega dela dejal slovenski selektor. Tekma se je končala z 0:0, Slovenija pa si je s tem zagotovila zgodovinsko napredovanje v osmino finala.

Po njegovih ocenah so imeli Angleži največ težav z utrujenostjo igralcev. »Strašno so obrabljeni. Slabo so začeli, a se skozi tekme dvigujejo, saj so spet našli ritem in so zdaj zelo nevarni,« je dejal Kek o varovancih Garetha Southgata.

Pri tem pa ne razume kritik angleške javnosti, namenjene Southgatu. »Anglije ni bilo nikjer, dokler se ni usedel na klop, zdaj pa je v nekaj letih dvakrat igrala v finalu evropskega prvenstva in enkrat v polfinalu svetovnega prvenstva.«