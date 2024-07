Španija pokazala več, Anglija najboljše hrani za konec, mladost vs. izkušnje

V finalu bo šlo tudi za taktični dvoboj med selektorjema. Luis de la Fuente in Gareth Southgate imata podobni zgodbi. Oba sta bila branilca in sta kot trenerja delovala v mlajših selekcijah, preden sta prevzela članski ekipi Španije in Anglije, in zares dobro poznata svoje fante. Malo verjetno je, da bosta v Berlinu eksperimentirala, z izjemo nesrečnega Pedrija pa bosta oba lahko računala na najboljše igralce. Znova se morda mož odločitve skriva na klopi.

Anglija je imela proti Nizozemski 60-odstotno posest, toda proti Španiji bo prisiljena več teči brez žoge. Vsaj na začetku bodo Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka in Phil Foden sprva želeli izvajati visok presing, toda kasneje bodo primorani tudi v nizko formacijo s hitrim prehodom v nasprotni napad po pridobljeni žogi.

Anglija je tako proti Slovaški kot proti Švici in Nizozemski zaostajala in morda bi bilo zanjo celo bolje, če ne bi zgodaj prišla do vodstva. Previdni Southgate hitro zapre formacijo in mu potem ob zasuku ostane malo manevrskega prostora. Videli smo, da se Anglija zapira takoj, ko ima ugoden rezultat, kot je bilo proti Srbiji, Danski, Slovaški in Švici. Španija pa se zares prebudi šele po zaostanku, kot je bilo proti Gruziji in Franciji.

Postavi Spanija Anglja

Southgate naj bi ponovno uporabil postavitev 3-4-2-1 s tremi osrednjimi branilci ter Kieranom Trippierjem in morda povratnikom Lukom Shawom na bočnih položajih. Opcija je tudi Trent Alexander Arnold. V sredini naj bi bila osrednja igralca Declan Rice in Kobbie Mainoo, morda pa bo Southgate v začetno enajsterico namesto slednjega uvrstil hladnokrvnega Cola Palmerja, podajalca za odločilni gol Ollieja Watkinsa.

Gareth Southgate in Luis de la Fuente bosta imela taktični dvoboj. FOTOGRAFIJI: Miguel Medina iin Odd Andersen/AFP

Španija naj bi imela podobno formacijo (4-2-3-1), sicer s štirimi branilci, vračata se Robin LeNormand in Dani Carvajal, ki sta proti Franciji počivala zaradi kartonov. V konici napada bo Alvaro Morata, ki je doživel bizarno poškodbo kolena ob nerodnem posredovanju varnostnika. De la Fuente zatrjuje, da je Morata nared. Rodri, Nico Williams ter moža odločitve proti Francozom, Lamine Yamal in Dani Olmo, naj bi skrbeli, da bo žoga pod nadzorom in da bo Morata prišel do priložnosti. Ta druga linija bo tudi glavna nevarnost za Jordana Pickforda, ki je že večkrat pokazal slabosti pri strelih od daleč.

13 golov so na EP dosegli Španci, 7 Angleži, po 3 Harry Kane in Dani Olmo.

Odločijo lahko rezervisti

Zdi se, da ima Southgate več dinamita na klopi. Če stvari ne bodo šle po načrtu, lahko v ogenj pošlje napadalce, kot so Ivan Toney in Watkins, precej napadalnega potenciala imajo omenjeni Palmer, Alexander Arnold, Eberechi Eze in Conor Gallagher. De la Fuente ima napadalne jokerje v Ferranu Torresu, Mikelu Oyarzabalu ter predvsem Joseluju.

Harry Kane in Jude Bellingham sta udarna moč Anglije. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

Španija je na tem EP dosegla največ golov, 13. Anglija je pri sedmih. Imajo pa Angleži boljši izkupiček z dosedanjih tekem, 13 zmag, 10 porazov, 4 remiji, razlika v golih 45:32. V igri za najboljšega strelca turnirja sta Kane in Olmo, ki sta zadela po trikrat. Bellingham in Fabian Ruiz sta pri dveh golih.

Nekdanji reprezentant Mišo Brečko ne skriva, da bo navijal za Španijo, ampak ... »Španija je zame poleg Nemčije pokazala največ. Anglija me ni prepričala, res pa je, da bo imela veliko prostora in bo zelo nevarna po odvzeti žogi. Pričakujem namreč, da bo Španija imela premoč v posesti. Angleži so se doslej vselej izvlekli in takšne ekipe običajno osvajajo naslove. Morda so najboljše privarčevali za konec, kakovosti imajo vsekakor dovolj,« je razmišljal nekdanji član Kölna.

Daniel Olmo in Lamine Yamal sta španska aduta. FOTO: Franck Fife/AFP

Mladost proti izkušnjam

Trikratni slovenski selektor Bojan Prašnikar se veseli taktične poslastice. »To bo tekma različnih nogometnih slogov in filozofij. Španci so mlajši in bolj nepredvidljivi. Nihče še zares ne pozna zares Yamala in ne ve, česa vse je sposoben. Težko je določiti favorita, čeprav so morda Španci v rahli prednosti. Od Anglije vemo, kaj lahko pričakujemo. Igra pragmatično in na rezultat, od tega ne bo odstopila. Če imajo Španci prednost v igrivosti, pa so Angleži bolj izkušeni in telesno močnejši. Takšne stvari pridejo pogosto do izraza v finalu, ki ima svoje zakonitosti,« pa je ocenil Prašnikar, prvi selektor Slovenije.