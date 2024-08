Znan načrt Oblaka in Simeoneja za uspešen štart Atletica

V nadaljevanju preberite:

Tretji konec tedna v avgustu je dokončno dvignil na noge navdušence nad najmočnejšim klubskim nogometom v Evropi. Zadnje kandidate za nastop v zgodovinski sezoni lige prvakov loči do sanj le še en dvoboj, v tradicionalnih ligah stare celine pa so že zagnali motorje. V sezoni 2024/25 bo meril najvišje tudi Atletico Madrid, ki bo razkril svoje znanje drevi (21.30) v Villarrealu.

V majici Atletica pričakuje novo sezono samozavestno tudi vratar Jan Oblak, zanj bo to enajsto zaporedno poslovno leto v Madridu, potem ko je leta 2014 zapustil Benfico. Škofjeločan, eden najvidnejših akterjev minulega eura v Nemčiji, razmišlja podobno kot trener Diego Simeone: napočil je čas za prvo lovoriko Atletica po letu 2021 – v ligi, pokalu ali Evropi –, ko so rdeče-beli šokirali v ligi tudi Real Madrid in Barcelono.

»Kako bomo zmanjšali razliko do Reala in Barcelone, ki je zevala v minuli sezoni? Vsak prestopni rok je drugačen, tudi letos pa smo poskušali opraviti čim več. Lastnosti Juliana Alvareza so zelo podobne DNK, ki krasi Atletico, toda dajmo mu čas; za njim sta Copa America in olimpijske igre, tu je opravil štiri treninge. Alexander Sørloth je v minuli sezoni nanizal zavidljive številke, vse moramo narediti, da se bo pri nas počutil podobno kot v Villarrealu,« je ocenil Simeone. Kako je šlo konec tedna slovenskim legionarjem?