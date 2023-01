Prevarane ženske ne jočejo, ampak plešejo

Španski nogometni zvezdnik Gerard Pique je zbral več kot štiri milijone ogledov, ko je včeraj na instagramu tudi uradno predstavil 23-letno Claro Chio Marti kot novo partnerico, toda njegova bivša ljubezen Shakira je vrnila udarec.

Objavila je video, na katerem brezskrbno pleše na svojo pesem BZRP. »Ženske ne jočemo več, ženske plešemo merengue,« je kolumbijska pevka zapisala ob objavi.

Nekdanji zvezdnik Barcelone je ujezil mnoge sledilce. »Uživaj, dokler traja. Tudi tvoji otroci vidijo instagram,« je v komentarju zapisal eden od njih. Drugi je dodal: »Lahko bi počakal vsaj nekaj časa. Iz spoštovanja do bivše partnerice.« Tretji pa: »Kakšen tepec zapusti Shakiro?!«

Shakira je pesem BZRP izdala lani, ko je zasačila nezvestega partnerja. Besedilo je obtožujoče: »Obnašaš se tako čudno, sploh te ne prepoznam več ... Vredna sem za dve 22-letnici, zamenjal si ferrarija za twingo, rolex za casio ...«

Lansko poletje je posumila, da jo Pique vara, ko je v hladilniku njunega petnadstropnega dvorca v Barceloni našla skoraj prazen kozarec jagodne marmelade, ki je tako Piquet kot njuna sinova Sasha (7) in Milan (10) ne marajo. Domnevala je, da jo je pojedla druga ženska in najela zasebnega detektiva. Ta je Piqueja zasačil v nočnem klubu, kjer je delala Clara.

Nekdaj srečna družina ni več skupaj. FOTO: instagram

Pred dnevi je odmevala novica, da Shakira z okenske police ni hotela umakniti lutke čarovnice, ki je gledala v smeri stanovanja bivše tašče Montserrat Bernabeu, Piquejeve mame, s katero sta v sporu.

Shakira in Pique sta bila skupaj 11 let, njuno razmerje se končuje na sodišču zaradi pravice do otrok.