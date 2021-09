Pique razkril: Shakira je spremenila odnos z Guardiolo

Gerard Pique se je dotaknil sezone 2011/12, ki je bila zadnja pod taktirko Josepa Guardiole na štadionu Camp Nou, kjer je prišlo do močnih trenj znotraj slačilnice.



»Če sem kdaj razmišljal o slovesu od Barçe, je bila to ta sezona,« je dejal Pique, ki je takrat začel izgubljati mesto v začetni postavi. Precej naj bi se njegov odnos s trenerjem spremenil, ko je njegova zveza s kolumbijsko pevko Shakiro postala javna.



»Napetost je bila res visoka, tudi v slačilnici na splošno. Rivalstvo s Josejem Mourinhom je bilo precej utrujajoče. Pep je želel absoluten nadzor nad vsem, kar se je dogajalo. Začel sem zvezo s Shakiro in odnos z njim se je spremenil. Zdaj je sicer perfekten. Takrat je bil pod velikim pritiskom. Čutil je, da je bilo treba na treningih vse narediti brezhibno,« je nadaljeval Pique.

Kariero bo sklenil v Barceloni

34-letni Katalonec se je na Camp Nou vrnil iz Manchester Uniteda pred začetkom prve sezone Guardiole v članski ekipi Barcelone (2008/09). Letos je proslavil že 13. obletnico svojega igranja za člane kluba s Camp Noua, čigar član je že od malih nog, že v prvi sezoni in pol pa je z Guardiolo osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Uspešen je bil tudi v španski reprezentanci, s katero je leta 2010 osvojil zgodovinski prvi naslov svetovnega prvaka in dve leti kasneje še naslov evropskega prvaka.



»Niti slučajno nisem mislil, da bom pri 34 letih še igral za Barcelono. Ko bo našega sodelovanja konec, se bom stoodstotno upokojil,« je še povedal Pique.

