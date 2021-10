Shakira in Pique: oba z visokim IQ, toda ve se, kdo v hiši nosi hlače

V nadaljevanju preberite:

V tokratni zgodbi o glamuroznih nogometnih parih predstavljamo nogometaša Barcelone in kraljico latinske glasbe. Poslovni in finančni imperij Gerarda Piqueja in Shakire je impresiven. Oba sta rojena na isti dan, 2. februarja, Pique leta 1987, Shakira deset let prej. Spoznala sta se, ko je ognjevita Kolumbijka snemala video, član španske izbrane vrste je sodeloval v njem, za uradno pesem svetovnega nogometnega prvenstva v Južni Afriki leta 2010. Veste, da je Shakira (njeno ime v arabščini pomeni hvaležen) končala študij antične filozofije, medtem ko sta otroka Milan (zdaj osem let) in Sasha (6) spala?