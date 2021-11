Pippo Inzaghi lahko doseže gol tudi brez dotika

V nadaljevanju preberite:

Empoli je z Leom Štulcem in Petrom Stojanovićem eno najprijetnejših presenečenj nove sezone serie A. Povratnik v prvoligaško konkurenco je avgusta presenetil Juventus sredi Torina, zdaj le za dve točki zaostaja za staro damo. Štulac, ki si občasno nadene tudi kapetanski trak, uživa v igranju z rojakom, s katerim bosta spet združila moči tudi na prihajajočih tekmah članske reprezentance. Nekdanji vezist Kopra se je posebej za Delo spominjal tudi nenavadne dogodivščine izpred osmih let, ko si je na pobudo Rodolfa Vanolija nadel dres neznanega newyorškega kluba na znamenitem turnirju Viareggio, seveda pa tudi sodelovanja z legendarnim Filippom Inzaghijem v Benetkah. »To verjetno zna le on. Ne dotakne se žoge, a da gol,« je legendarni napadalec Juventusa in Milana navdušil tudi 27-letnega Primorca.