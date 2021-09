Pjanićeva rešitev je Bešiktaš

in Barcelona sta naposled našla klub, kjer bo 31-letni Bošnjak nadaljeval kariero. Prestopni rok, ki se je v najmočnejših prvenstvih končal 31. avgusta je v Turčiji še odprt, zato je bila za nekdanjega zveznega igralca Metza, Lyona, Rome in Juventusa odhod v Turčijo edina rešitev. Pod svoje okrilje ga je vzel turški velikan Bešiktaš, pri čemer zanj ni plačal niti centa odškodnine. Pjanić bo v Istanbulu igral kot posojen nogometaš in brez obveze, da bi ga moral Bešiktaš po koncu sezone odkupiti.Pjanić je pod taktirko trenerjav minuli sezoni igral 30 tekem za Barcelono, le trinajst jih je začel od prve minute in le pet jih je igral vseh 90 minut.»Čistika« pri Barceloni je tako zaključena: zaradi finančne stiske so se pri Barceloni poleti odrekli najdražjim igralcem, kot sta velika zvezdnikain. Barcelona je za novince plačal le 14,5 milijona evrov, s prodajo igralcev, ki jih je lahko prodala »pod ceno« pa iztržila 63,98 milijona €.Za Pjanića je Barcelona plačal Juventusu 60 milijonov € odškodnine.