Plačal skoraj 10 milijonov za dres Maradone in ga posodil Katarcem

Dres argentinskega nogometaša Diega Maradone, ki ga je nosil na svetovnem prvenstvu 1986, ko je v četrtfinalu dosegel odločilna gola proti Angliji, njegov prvi pa je šel v zgodovino kot božja roka, bo na ogled med svetovnim prvenstvom v nogometu, ki se bo v Katarju začel 20. novembra, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Dres slovitega argentinskega nogometaša, ki je umrl 25. novembra 2020 zaradi srčnega zastoja, bo med svetovnim prvenstvom v Katarju razstavljen le pet mesecev po tem, ko je dosegel rekordno ceno na dražbi. Še vedno neznani kupec je za majico odštel 9,3 milijona dolarjev (9,48 milijona evrov).

Skrivni kupec je dragoceni kos nogometne zgodovine, ki jo je na dražbi dražbene hiša Sotheby's kupil 4. maja, posodil katarskemu olimpijskemu in športnemu muzeju 3-2-1 v Dohi. Na ogled bo od nedelje do 1. aprila na posebni razstavi, ki so jo v tej zalivski državi pripravili ob svetovnem prvenstvu.

Katarski predstavniki niso imenovali novega lastnika majice, ki je plačal takrat rekordno ceno za kateri koli predmet športnih spominkov. Kasneje je bil sicer rekordni znesek postavljen ob plačilu za dres košarkarja Michaela Jordana. Maradonina majica bo na ogled na razstavi Svet nogometa skupaj z žogo, ki je bila uporabljena v prvem finalu svetovnega prvenstva leta 1930, s prvim pisnim opisom nogometnih pravil, enim od le dveh bronastih ulitkov desne noge slovitega Brazilca Peleja in drugimi dresi, ki so jih nosili nogometni velikani.

