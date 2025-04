Urugvajčevemu projektilu se je čudil tudi Novak Đoković

Real Madrid se je po sredinem šoku in izpadu iz lige prvakov na čudežen način iztrgal iz objema novega razočaranja. Z minimalno zmago proti Athleticu Bilbao je ohranil upanje za obrambo naslova španskega prvaka. Le še sekunde so ločile kraljevski klub od novega poloma, ki bi pomenil, da pri Barceloni lahko že hladijo šampanjec.

Toda v 93. minuti je odjeknila »detonacija«. Urugvajec Federico Valverde je z desne strani z roba kazenskega prostora sprožil neubranljiv projektil, žoga je zletela v vratarjev desni kot. Stadion Santiago Bernabeu se je zatresel od navdušenja navijačev in VIP gostov, med katerimi je bil tudi teniški as Novak Đoković. Tudi Srb se je čudil in navdušil nad golom 26-letnega zveznega igralca.

Real je z zmago ohranil štiri točke zaostanka za Barcelono, ki je v soboto do zmage proti Celti Vigu s 4:3 prišla šele v 98. minut, a za tri tedna izgubila najboljšega strelca Roberta Lewandowskega. Poljak si je poškodoval stegensko mišico in bo izpustil obe polfinalni tekmi lige prvakov proti Interju ter finale kraljevega pokala proti Realu 26. t., m. Veliki ligaški in najbrž odločilni »clasico« bo v Barceloni 11. maja.