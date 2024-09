Po izzivanju vijoličnih huliganov se je zatemnilo zeleno-belim

Dunajski derbi v avstrijskem nogometnem prvenstvu se je po zadnjem sodnikovem žvižgu spremenil v divji obračun navijačev Rapida in Austrie. Na igrišče so pritekli Rapidovi privrženci, ki so stekli proti tribuni z gostujočimi navijači. Še prej so goste zasuli z baklami in ognjemetom. Toda navijači vijoličnih se niso umaknili v varno zavetje, temveč so se zapodili na igrišče. Začel se je masovni pretep, po katerem so nekateri pretepači obležali v nezavesti.

Toda na koncu obračun huliganov k sreči ni prinesel hujših posledic. Po posredovanju policistov, ki so si je prislužili hude kritike zaradi prepoznega posredovanja, so se navijači povlekli z igrišča. Po poročanju medijev je do izbruh nasilja prišlo zaradi metanja bakel gostujočih navijačev na Rapidov del tribune, na kateri so sedeli otroci, ženske in navadni navijači. V športni tekmi so bili boljši gostitelji z 2:1.