Maribor brez gledalcev na tribunah Viol in še 10.000 evrov kazni

Boštjan Jeglič, disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije (NZS), je Mariboru na dveh domačih tekmah izrekel prepoved navzočnosti gledalcev na južnem delu štadiona Ljudski vrt, na katerem se nahaja domača navijaška skupina Viol. Zaradi izgredov na tekmi 6. kola državnega prvenstva (25. avgusta) mora vodstvo kluba plačati še kazen v višini 10.000 evrov.

Na omenjenem derbiju med Mariborom in Olimpijo (1:1) je moral sodnik na začetku 15. minute prekiniti dvoboj za skoraj pol ure, ko so začeli na igrišče leteli predmeti. Eden je pri tem zadel Raula Florucza. Policija je napovedala, da bodo zoper prireditelja uvedla hitri postopek z izdajo odločbe o prekršku.

Za ta korak se je odločila zaradi večkratne uporabe pirotehničnih sredstev med tekmo in s tem kršitev določil zakona o javnih zbiranjih. Med derbijem je bilo poškodovanih tudi 12 sedežev na severni tribuni in kotliček za vodo v sanitarijah pod isto tribuno.

Jeglič je v obrazložitvi kazni NZS navedel še večkratno žaljivo skandiranje navijačev, bakle so bile odvržene na igralno površino, huligani so večje količine različnih predmetov vrgli v smeri sodnikov in igralcev gostujoče ekipe, pri čemer so enega zadeli v predel mednožja.

Maribor je večino denarne kazni prejel zaradi naštetega (9700 evrov), 300 evrov pa zaradi nešportnega vedenja več igralcev, ki so dobili pet rumenih kartonov. Olimpijo so kaznovali s 1500 evri zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev.