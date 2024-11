Po katastrofalnih poplavah v španskem prvenstvu le dve tekmi

V španskem nogometnem prvenstvu sta bili v soboto odigrani le dve tekmi 12. kola. Osasuna je premagala Real Valladolid z 1:0, Girona pa je ugnala Leganes s 4:3. Preostali dve predvideni tekmi sta bili prestavljeni zaradi katastrofalnih poplav, ki so prizadele obalno območje okoli Valencie. Kasneje bosta odigrani tekmi Valencia – Real Madrid in Villarreal – Rayo Vallecano.

Nedeljske tekme, čeprav se v Španiji krešejo mnenja, ali bi moralo vodstvo lige prestaviti celotno kolo, bodo odigrane po sporedu. Atletico Madrid slovenskega vratarja Jana Oblaka bo ob 14. uri gostil Las Palmas, v katalonski prestolnici bo ob 16.15 mestni derbi Barcelona – Espanyol, nato pa sledijo še dvoboji Sevilla – Real Sociedad, Athletic Bilbao – Betis in v ponedeljek Celta Vigo – Getafe.

Tudi nekateri vidni predstavniki španskega nogometa so se oglasili na temo katastrofalnih poplav in primernosti igranja tekem. Med njimi sta tudi trenerja Atletica in Barcelone Diego Simeone ter Hansi Flick. »Jasno je, da igranje nogometa trenutno nima smisla. To, kar se dogaja, je težko doumljivo,« je Simeone dejal pred nedeljskim obračunom proti Las Palmasu.

»Čustveno dojemamo fotografije in posnetke ljudi, ki pomagajo na ulicah, delajo, kar pač zmorejo ... Številni preživljajo težke čase, zelo je žalostno, mi pa smo trenutno v položaju, ko moramo nadaljevati ne glede na vse,« je dodal argentinski trener na klopi rdeče-belih.

Tudi strateg vodilne Barcelone Flick je prepričan, da bi morali prestaviti celotno kolo. »Seveda ni lahko sprejeti takšne odločitve, saj smo kolo začeli v petek. Zame je to nepopisna tragedija, nekaj podobnega se je zgodilo tudi v Nemčiji pred tremi leti. Spremljati vse to je res obupno,« je dejal nemški strateg na katalonski klopi.

»Če lahko kakorkoli podpiramo prizadete regije, bomo to storili. O vseh drugih stvareh se mora odločiti vodstvo lige. Če bi sam lahko sprejel odločitev, bi prestavil preostanek kola. To ni le tragedija za določeno regijo, temveč za celotno Španijo, zato se nagibam k tej opciji,« je še dodal Nemec, ki ga v nedeljo čaka prvi katalonski derbi proti Espanyolu.

Na družbenem omrežju X se je na kritike odzval predsednik španske nogometne lige Javier Tebas in zapisal: »Menimo, da je v tej obupni situaciji, s katero se spopada Španija, najboljše možno sporočilo, da se ne ustavimo. Seveda z izjemo prizadetih predelov.«