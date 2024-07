Celjani vedo, kako do zmage, pot je nakazala že Olimpija

Lanski slovensko-slovaški dvoboj nogometnih prvakov iz skupinskega dela konferenčne lige se je v novi sezoni raztegnil v kvalifikacije za ligo prvakov. Namesto Olimpije je slovenski kandidat za najmočnejše klubsko tekmovanje Celje, ki bo v današnji prvi tekmi (20.15) 2. kola gostitelj. Tekmovalni vložek je velik, saj zmagovalec dvoboja ohranja možnosti za preboj v ligo prvakov, zagotovljeno pa ima tudi evropsko jesen v najmanj konferenčni ligi. Povratna tekma bo v torek v Bratislavi. Glavni sodnik na Areni Z'dežele bo Anglež Darren England.

Napad na ligo prvakov je že konec lanskega leta napovedal prvi mož celjskega kluba Valerij Kolotilo, z zanesljivim napredovanjem v 2. kolo kvalifikacij po prepričljivi skupni zmagi s 7:1 proti estonskemu prvaku Flori pa so ga tudi nogometaši. Pretirano evforijo brzda trener Damir Krznar, ki rokuje z dobro uglašenim ustrojem in posamezniki s talentom ter znanjem. »Slovan je favorit. Ima usklajen orkester, naš načrt pa je, da nekoliko premešamo note,« je bil slikovit uvod v dvoboj slovenskega in slovaškega prvaka hrvaškega strokovnjaka na celjski klopi.

VrednostMostva

Serijski slovaški šampion – nanizal je šest naslovov, skupaj jih ima 22 – je tekmec iz razreda ali dveh višjega, kot je bila Flora, a tudi ni nepremagljiv. Nekoč kar osemkratnemu prvaku Češkoslovaške vloga favorita sicer ne pripada le zaradi večjih izkušenj v Evropi ali večje vrednosti moštva na tržišču. Ampak prav Olimpija je v minuli evropski jeseni razkrila Slovanovo ranljivost. Slovaški prvak je iz skupinskega dela tekmovanja napredoval predvsem zaradi napak Ljubljančanov, in ne zaradi svoje večje kakovosti.

»Ne morem vleči primerjav, pomembno je, da je Olimpija pokazala, da je premagljiv,« je ocenil Krznar. S svojimi pomočniki je pred pripravo ustrezne taktike ter izbiro ožjega kroga 15, 16 igralcev poskušal najti odgovor na ključni vprašanji: Ali je Celje močnejše, kot je bila lani Olimpija, in ali je Slovan boljši, kot je bil še pred osmimi meseci?

Damir Krznar opozarja na hitrost Slovanovih napadalcev. FOTO: Voranc Vogel/Delo

»Tekmeci so bistveno kakovostnejši, kot so bili Estonci. Napadalna trojka je močna, krilna napadalca Vladimir Weiss in Robert Mak sta hitra, izkušena, srednji napadalec David Strelec je močan in ju dopolnjuje v gradnji in menjavanju igralnih položajev. Na vsak način imajo hitre adute za našo obrambno linijo,« je izluščil nekaj podrobnosti iz Slovanove napadalne podobe. Le gol manj od Celjanov so tekmeci zabili makedonskemu prvaku Strugi v 1. kolu kvalifikacij (4:2, 2:1), zato Krznar uporablja tudi previdno retoriko. Pomemben steber Slovanove obrambe je tudi Olimpijin otrok Kenan Bajrić. Že sedmo leto je pri Slovanu.

Edina skrb je Mark Zabukovnik

O nadaljnjem žrebu, ki je ugoden, se Krznar ne želi utrujati, udarno moštvo pa je bolj ali manj že določil v Talinu. Taktika bo drugačna. »To je samo prvi polčas, toda jasno je, da bomo za napredovanje morali igrati tekmo sezone in biti previdni v tolikšni meri, da ne bomo preveč spreminjali svojega načina igre, ki je in bo še vedno napadalen. Varovalke bodo, korigirali bomo postavitev, toda radikalnih sprememb ne bo. Igrati bomo morali bolj pametno v obrambi,« je poskušal opisati celjsko podobo na domačem igrišču, na katerem bo bitka na eno ali drugo stran prevešala ... »Zvezna vrsta je ključna, saj drži linije in ritem, zadnja linija zgolj popravlja,« je Krznar pedagoško pojasnil vlogo zveznih igralcev. Eden med njimi in nemara kar ključen v Krznarjevi taktični shemi, Mark Zabukovnik povzroča skrbi. »Poškodovan je, zdravniki bodo odločili, ali je sposoben za igranje,« je priznal Krznar in odkril, katero od poti do končnega cilja bi izbral.

»Poti so tri. Ampak najraje bi videl, da bi izbrali in izpeljali prvo,« se je brez razmisleka odločil za pot, na kateri je ovira Slovan. Prvih 90 minut dvoboja bo že odgovorilo na vprašanje, ali je premagljiv.