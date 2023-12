Po veliki zmagi zastonj pivo za vse

Nihče ni pričakoval, da se bodo nogometaši Københavna prebili iz skupine z Bayernom, Manchester Unitedom in Galatasarayem, ampak zgodilo se je prav to.

Danski klub je po zgodovinski zmagi proti Turkom z 1:0 storil prav tako nepričakovano potezo. Po prvi uvrstitvi v izločilne boje lige prvakov po 13 letih se je iz zvočnikov zaslišalo, da vsi na štadionu Parken dobijo zastonj pivo, napis je bil tudi na velikem zaslonu.

Navijači so bili kajpak dvojno navdušeni. »Kakšen večer za navijače Københavna, zmaga in zastonj pivo, boljše ne gre,« je bil navdušen eden od njih. Pivovarna Carlsberg, že dve desetletji sponzor kluba, je bila zelo radodarna, saj je bilo na tribunah 34.726 gledalcev, ki se jim nikamor ni mudilo.

Trener Jacob Neestrup je menil, da so si navijači zaslužili vsako kapljico rumenega zlata. »Kakšen večer. Parken ima neko magično moč, ki jo redko vidiš na evropskih štadionih. Danes naj je bilo 12 proti 11. Ni čudno, da smo tukaj vzeli šest točk (premagali so Manchester United s 4:3; op. p.) in bili blizu točki proti Bayernu,« je bil srečen trener Neestrup.

Prvo ime tekme je bil Lukas Lerager, ki je v 58. minuti dosegel edini gol, v 90. pa prejel rdeči karton, ki ni bil usoden. Galatasaray je v kvalifikacijah za ligo prvakov izločil Olimpijo. Vzdušje štadiona Parken so občutili tudi slovenski reprezentanti, ki so izgubili z 1:2, a se vseeno uvrstili na EP v Nemčiji, kjer se bodo znova pomerili z Danci.