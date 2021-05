Počasi se daleč pride, je Olimpijino šampionsko vodilo

V nadaljevanju preberite:

Do konca nogometnega prvenstva je še pet kol in na voljo je 15 točk. Zakaj ima Olimpija več kot pet točk prednosti pred Mariborom in šest pred Muro? Olimpija je proti Aluminiju zaostajala, po zasuku že imela tri točke v žepu, a jo je na poti do nove zmage in sedmih točk prednosti ustavila enajstmetrovka. Se je Agron Šalja že ujel z igralci Celja?