Pochettino: Ni lahko biti trener PSG, razpoloženje igralcev niha

Mauricio Pochettino se približuje prvi obletnici prevzema Paris Saint-Germaina, ki se mu je kot trener pridružil 2. januarja. Nekdanji branilec kluba ni bil preveč uspešen, saj je ostal brez državnega naslova, Parižanom pa je, kot je zdaj že v navadi, spodrsnilo tudi v ligi prvakov, kjer so še lani igrali v velikem finalu, ko jih je ustavil Bayern.

Letošnji poletni prestopni rok je bil v francoski metropoli še posebej pester, Neymarju in Kylianu Mbappeju se je v konici napada pridružil Lionel Messi, obrambo so okrepili vratar Gianluigi Donnarumma in branilca Sergio Ramos ter Achraf Hakimi, zvezno vrsto Georginio Wijnaldum ...

»Vodimo ljudi s čustvi, obnašanje vsakega posameznika ni ravna črta,« je o izjemnem naboru zvezd, ki pa vse seveda ne morejo igrati, pred tekmo z Nantesom za časnik L'Equipe povedal Pochettino. »Vrstijo se vzponi in padci. Eden je vesel, drugi je užaljen, en kaže dobre predstave, drugi ne. Mislim, da je najpomembneje za naš strokovni štab, da poskušamo uravnovesiti razpoloženja (igralcev, op. a.). Ne smemo pozabiti, da imamo v naših rokah najboljše igralce na svetu, a tudi njihove družine, medije, ki jih obdajajo, njihove navijače ... Ni lahko.«

Ne počnejo tistega, kar jim je všeč

PSG pred prihodom Nantesa na vrhu lestvice vodi z desetimi točkami naskoka, sredi tedna jih čaka spektakularen obračun v gosteh z Manchester Cityjem, ki bo v ligi prvakov odločal o prvem mestu v skupini A. Poraženec tudi tvega, da se bo moral reševati v zadnjem kolu tekmovanja, v katerem je Man. City v minuli sezoni izgubil v finalu, PSG pa v polfinalu ravno proti Cityju.

»PSG želi zmagati. Zmagati v ligi prvakov, prvenstvu, pokalu ... Vse tekme. Niso nas najeli zato, da bi zgradili projekt, da bi od nas želeli razvijanje naših idej ali tistega, kar nam je všeč. Sem smo se prišli prilagodit in zmagovat znotraj strukture in značilnosti igralcev, ki so tukaj,« je o delu v Parizu še povedal Pochettino.