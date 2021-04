Pochettino: Nogomet je čudovita igra, v kateri nikdar ne smeš obupati

Neymar: Predstavljamo zelo dobro in močno ekipo

Bayernov trener Hans-Dieter Flick je lahko le tolažil svoje nogometaše in jih bodril pred naslednjimi izzivi. FOTO: Franck Fife/AFP

Kamerunski napadalec Eric Maxim Choupo-Moting je dobil priložnost namesto Roberta Lewandwoskega. V dveh tekmah proti PSG je zabil dva gola, torej več kot prej v desetih tekmah v majici Parižanov, ko je zmogel enega. FOTO: Franck Fife/AFP



Pochettino: Izločili smo Barço in Bayern, toda začenjamo znova

Mauricio Pochettino je bil po dvoboju z evropskimi in svetovnimi prvaki upravičeno židane volje in je takole pohvalil tudi Neymarja. FOTO: Christian Hartmann/Reuters

Nogometaši PSG in Chelseaja so si že zagotovili nastop v polfinalu lige prvakov 2020/21. Drevi bodo dobili še svoja tekmeca, potem ko bodo igrali povratni tekmi četrtfinala še v Liverpoolu in Dortmundu , favorita za napredovanje pa sta drevišnja gosta Real Madrid in Manchester City.Ta čas vendarle najmočneje odmeva razplet enega od derbijev v Parizu, kjer jeresda zmagal z 1:0, toda to je bilo premalo za napredovanje, saj je izgubil prvo tekmo protiz 2:3. Bavarci so izrazili občutek, da v polfinale ni napredovalo boljše moštvo.»V seštevku dveh tekem smo bili boljša ekipa, na igrišču smo pokazali več, četudi smo igrali brez prvega strelca Roberta Lewandowskega in drugih fantov. Imeli smo kar nekaj smole, ob Robertu pogrešali še številne druge nosilce igre, toda pod črto moramo sprejeti slovo in se preusmeriti v bundesligo,« je ocenil Bayernov trener»Gledano celoto dveh tekem smo resnično močno razočarani, verjemite, da nam ni lahko vzeti slovo po takšnih predstavah. Tudi v Parizu smo vložili v tekmo veliko truda, krvi, znoja in solz ter zgradili neverjetno enotno ekipo fantov na igrišču, toda nismo bili brez napak. Parizu je treba čestitati in mu izraziti spoštovanje: tako kot so sposobni napadati Parižani, je neverjetno,« je priznal poraz tudi izkušeni bavarski nogometašFrancozi so bili razumljivo boljše volje. Zelo posrečeno je opisal trenutno podobo Parižanov njihov začasni kapetan: »PSG je odrasel in dozorel. Klub ne preneha rasti na dnevni ravni, iz leta v leto. Res smo se dvignili in tekma z Bayernom je to le potrdila kljub porazu.« Prvi pariški zvezdnikga je le dopolnil: »Zelo sem srečen in vesel. Igrali smo proti fantastični ekipi in izločili evropske in svetovne prvake, potem veste, kako dobra in močna ekipa smo.«In analiza dvoboja iz ust trenerja PSG? Argentinec je bil seveda odlične volje. Potem ko ga jeodpustil kljub uvrstitvi v finale lige prvakov, je dobil novo priložnost za dokazovanje na klopi še močnejšega in bogatejšega kluba in jo takoj upravičil v dvoboju z nemškim nogometnim gigantom.»Med tekmo smo vložili veliko truda, da smo odpravljali napake in izboljševali našo podobo na igrišču. Predvsem napoložajih smoko smo Bavarcem dovolili veliko manj akcij kot v prvih 45 minutah. Škoda, da nismo zabili gola, saj smo imeli za to veliko priložnosti, toda pod črto smo zelo zelo zadovoljni z uvrstitvijo v polfinale,« je žarel od sreče argentinski trener Pochettino, ki je priznal, da je, ki ga prinaša liga prvakov. Nato se je ozrl naprej.»Mi da smo favoriti za končno zmago? Res smo izločili super močna kluba, kakršna stain Bayern, toda v polfinalu se bo začelo znova in nihče ne bo prinesel s seboj nikakršne prednosti, tega se dobro zavedamo,« je zatrdil 49-letnik in nato odgovoril še sedem let starejšemu kolegu Flicku.»Optimistične napovedi Bavarcev pred tekmo so bile upravičene, kaj naj rečem drugega? Saj ste videli, da je bil Bayern odličen. Normalno je, da so bili samozavestni, saj so v prejšnji sezoni, kar je bil zgodovinski dosežek. Nogomet je čudovita igra, toda obenem tudi igra, v kateri ne smeš nikoli obupati in se moraš boriti do konca,« je sklenil Pochettino.