Evropski prvak je padel, PSG gre v polfinale

Bayern ni ubranil naslova. FOTO: Christian Hartmann/Reuters

Thomas Tuchel je Chelsea popeljal v polfinale. FOTO: Marcelo Del Pozo/Reuters

Pariški zvezdnikje v prvem polčasu imel štiri priložnosti in zadel dve vratnici, preden je za Bayern v 40. minuti dosegel gol, kar je povsem odprlo povratno tekmo četrtfinala lige prvakov. Branilci naslova iz Münchna so začutili priložnost, da zasučejo zgodbo po domačem porazu z 2:3, močno so pritisnili, toda brez najboljšega strelcaniso zmogli odločilnega gola.PSG, ki se je Bavarcem maščeval za poraz v lanskem finalu, se bo v polfinalu pomeril z Borussio ali Manchester Cityjem (prva tekma 1:2). Chelsea v Sevilli ni imel velikih težav pri branjenju vodstva z 2:0, čeprav je klonil z 0:1 (93.). Zdaj Londončani čakajo zmagovalca jutrišnjega dvoboja Liverpool – Real Madrid (1:3).Nemci so poskušali, a so venomer naleteli na vratarjaali domačo obrambo. Šestkratni evropski klubski prvaki so tako ostali brez možnosti, da bi tretjič v zgodovini ubranili evropski naslov (1974, 1975, 1976). Na zadnjih dvajsetih tekmah v ligi prvakov so izgubili le eno, prejšnji teden doma s PSG 2:3.Chelsea je v Sevilli, kjer sta bili odigrani obe tekmi s Portom, brez večjih težav zadržal prednost s prve tekme. Čeprav so imeli Portugalci več od igre in prvo uro izrazito terensko premoč, si resnejših priložnosti niso priigrali. V zaključku so fizično precej padli, tako so Angleži prevzeli pobudo, a jim obrambe tekmeca ni uspelo predreti z zadetkom. Edinega na tekmi je dosegel Porto v tretji minuti sodnikovega podaljška.