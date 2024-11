Aleš Arnol: Trenerji moramo zgrabiti vsako priložnost (VIDEO)

V Delovem nogometnem podkastu VAR je bil gost vzhajajoči trenerski zvezdnik Aleš Arnol. Trener Brava sodi v kategorijo mlajših trenerjev, ki se v 1. SNL vse močneje uveljavjajo. Naslednik Dejana Grabića na trenerskem stolku šišenskega kluba, sicer tudi njegovega prijatelja, pri katerem je bil pomočnik, urednik športne redakcije Jernej Suhadolnik in nogometni komentator Gorazd Nejedly so »pregledali« dosežke Brava, trenersko sceno v Sloveniji in v tujini, strokovne trende, ... Nastal je zanimiv, iskriv in zelo informativen vpogled v aktualno nogometno dogajanje.

V Bundesligi se igra najhitrejši nogomet

Bravo se je po treh tekmah vrnil k zmagam in se utrdil v zgornji polovici lestvice SNL. Je mesto nižje, kot je bil ob koncu minule sezone, ki mu je prinesla evropske tekme in tudi vlogo enega od najvznemirljivejših moštev v Sloveniji.

»Res smo že dolgočasni v tem, da poudarjamo, da želimo ostati na realnih tleh. Toda sodimo v zgornji del lestvice in smo na splošno zadovoljni z našimi dosežki,« je med drugim o svojem moštvu povedal Arnol, ki je septembra dopolnil 40 let. Na prvoligaški fronti že poldrugo sezono zelo uspešno krmari Šiškarje.

Aleš Arnol je na klopi Brava močno opozoril nase slovensko nogometno družino. FOTO: Marko Feist

V trendu so tudi mladi trenerji v Evropi, ne le v Sloveniji. »V najmočnejših ligah delujejo še mlajši. Toda obstajajo različne trenerske poti in zgodbe. Mladi prihajajo, ker nogomet zahteva zelo strokovno usposobljene ljudi. Več je vsebine, več analiziranja in proučevanja, razmišljanja o natančnem izbiranju rešitev, ... Na drugi strani je ogromno bivših igralcev z odlično kariero in trenerskim talentom. Oni potrebujejo manj 'pripravništva' in starejši ter kakovostnejši vstopajo v trenerski posel. Toda ta je v seštevku zelo krut,« je bil pogled nesojenega pravnika, ki se zaveda, da je le eden od ... »V Sloveniji je registriranih približno 1300 trenerjev,« je razkril Suhadolnik. »Zato je nogomet krut in je treba izkoristiti vsako priložnost, kot jo mora tudi vsak igralec,« je dodal Škofjeločan. Nejedly je opozoril na kratkotrajnost trenerjev. »Prvo priložnost dobijo številni, druge morda ne več. Dober primer je prav Dejan Grabić, ki ga začasno ni več na sceni, a velja za enega od najbolj nadarjenih.«

Ligaško bitko in kakovost slovenskega prvenstva narekujeta prav izenačenost in tekmovalnost, je prepričan Arnol, ki na mednarodnem odru pozorno spremlja trenerje, predvsem klube, ki negujejo približno podoben slog igre, kot ga Bravo. Med njimi so tudi Aston Villa, Stuttgart in – Leipzig.

»V Nemčiji se igra najverjetneje najhitrejši nogomet. Bundesliga je najhitrejša, tamkajšnji ritem je izjemen,« je bil eden od Arnolovih pogledov v Evropo, kjer se merijo različni igralni koncepti, na katere pa se s sposobnostjo prilagajanja denimo vrhunsko odziva Olimpija. »Je raznovrstna,« je pohvalil mestne tekmece Arnol. Kdo je najbližje temu idealu v Evropi? VAR in gost bosta odkrila še veliko več. Poglejte in prisluhnite, se splača.