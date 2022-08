Poljski zvezdnik že pokazal zobe in zadel tudi za očeta

Po uvodnem bledem nastopu v elitni španski nogometni ligi je bil Robert Lewandowski deležen precejšnjih kritik. Te so očitno zbudile poljskega napadalca, ki je že v drugem kolu prikazal precej boljšo predstavo. Z dvema goloma je prispeval tudi levji delež k zmagi Barcelone s 4:1 (1:1) v gosteh nad Realom iz Sociedada.

Najprej je po podaji komaj 18-letnega španskega upa Alejandra Baldeja iz neposredne bližine v polno zadel že po vsega 46 sekundah, drugi zadetek pa je dosegel v 68. minuti, ko je povišal na 3:1. Strelca za katalonsko zasedbo sta bila še Francoz Ousmane Dembélé (v 66. minuti) in drugi španski najstnik Ansu Fati (79.). Častni gol za gostitelje je v šesti minuti zabil švedski reprezentant Alexander Isak.

Robert Lewandowski je hitro utišal kritike. FOTO: Vincent West/Reuters

Oče ga gleda iz nebes

»Vsak prvi zadetek, ki ga dosežem za novo moštvo, posvetim očetu, ki me gleda iz nebes. Bilo je neverjetno, zelo sem srečen in ponosen na ekipo, saj smo še posebej v drugem polčasu igrali zares dobro. Skupaj smo zabili kar štiri gole in zanesljivo zmagali,« je dejal Lewandowski, ki niti sam ni bil zadovoljen s svojo uvodno predstavo proti Rayu Vallecanu (0:0).

»Tista ni bila dobra tekma, vse je bilo novo. V prvih tednih se še spoznavamo, toda iz tekme v tekmo je bolje. V moštvu imamo več zelo mladih igralcev, s katerimi sem se hitro ujel,« je še dejal 34-Poljak, ki je po pravi sagi šele pred kratkim iz Bayerna (Münchenčani so včeraj kar s 7:0 odpravili Bochum) prestopil k Barceloni.

Madridski Atletico pa je sinoči s slovenskim vratarjem Janom Oblakom na čelu pred svojimi navijači z 0:2 (0:0) klonil pred Villarrealom, za katerega sta bila natančna Yeremy Pino (73.) in Gerard Moreno (90.+7).