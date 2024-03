Benji Šeško ne sedi na ušesih, Jaka Bijol se vrača v formo

Z današnjim zborom na Brdu pri Kranju se je začela težko pričakovana reprezentančna akcija z vrhuncem proti Portugalski. Matjaž Kek je lahko zadovoljen s pripravljenostjo svojih varovancev, Benjamin Šeško je že v petek k visoki zmagi Leipziga (5:1 proti Kölnu) prispeval asistenco, zelo dobra novica za Slovence je tudi vse boljša forma Jake Bijola, poškodba je pri stebru obrambe Udineseja preteklost.

Klubski spored je nekaterim ključnim igralcem v reprezentanci omogočil, da so zgodaj in spočiti prišli na zbor na Brdo, le Jan Oblak se bo zaradi sinočnjega večernega derbija z Barcelono pridružil z nekoliko težjimi nogami. Trojka Panathinaikosa (Andraž Šporar, Adam Gnezda Čerin, Benjamin Verbič) je zadnjo tekmo odigrala že prejšnji konec tedna, Pao je prost do konca meseca, tudi Benjamin Šeško je bil na delu že v petek zvečer.

Marco Rose je Šeška vrnil v prvo postavo, na igrišče je poslal enajsterico, ki se je dobro upirala madridskemu Realu v ligi prvakov. Šeško je za prvi zadetek prispeval asistenco, ko je lepo odložil žogo Xaviju Simmonsu, ta pa je sam stekel v kazenski prostor in zadel. Šeško je po pol ure igre za las meril mimo gola, še nekajkrat je bil udeleženec nevarnih akcijah Leipziga, 15 minut pred koncem pa ga je Rose potegnil na klop, ko je bila tekma že odločena. »Bolje bi bilo le, če bi zadržali mrežo nedotaknjeno, vse ostalo smo postorili odlično. Predvsem v drugem polčasu smo bili odlični. Benji (Šeško op. p.) je odigral podajo, o kateri smo med tednom veliko govorili. Fantje očitno ne sedijo na ušesih,« je slovenskega napadalca pohvalil Rose. V reprezentančni tabor Šeško prihaja v pravem ritmu, z drugo asistenco sezone v bundesligi za pasom in motiviran, da Keku znova dokaže svojo vrednost.

Bijol na slabih 70 odstotkih

Konkurenca v napadu je ostra. Žan Celar kot ključni mož Lugana zadeva kot po tekočem traku, v letošnjem koledarskem letu je že pri sedmih golih. Tudi Žan Vipotnik se v Bordeauxu dobro bori za svoje mesto pod soncem, čeprav ekipi Alberta Riere v drugi ligi ne gre, trenutno je bližje tretji kot pa prvi ligi. V zadnjem času pa na vrata izbrane vrste trka tudi Martin Kramarič, ki se je pred tednom dni izkazal z dvema asistencama v dresu Sočija. Reprezentančnega klica tokrat Kramarič še ni dočakal, bo pa o dogajanju na Brdu vse izvedel iz prve roke, saj Kek znova računa na njegovega soigralca Vanjo Drkušića.

Jaka Bijol je zaradi poškodb znova v začetni enajsterici Udineseja, čeprav še ni stoodstotno nared. Foto Jennifer Lorenzini/Reuters

Zvezdniškim portugalskim napadalnim adutom s Cristianom Ronaldom in Brunom Fernandesom na čelu v Stožicah ne bo lahko, v pravo formo se po zlomu kosti v zapestju vrača Jaka Bijol. Pred tednom dni je dočakal prve minute, tokrat ga je trener Gabriele Cioffi uvrstil v prvo enajsterico za poraz s Torinom (0:2). »Jaka se je zelo trudil, je na 60-70 odstotkih, a je na igrišču dal vse od sebe. Zelo zadovoljen sem z njegovo igro,« je po tekmi dvema prejetima zadetkoma navkljub Cioffi pohvalil osrednjega branilca Videmčanov in tudi slovenske izbrane vrste. Bijol je bil drugi najbolje ocenjeni nogometaš Udineseja, tudi Sandi Lovrić je znova opravil veliko obrambnih nalog in Cioffi je dodal, da si želi, da bi si Lovrić tudi v reprezentanci izboril mesto v začetni enajsterici.

Glavni kandidat za mesto ob Bijolu v osrčju obrambe je Miha Blažič. V zadnjem obdobju je Blažič standardni član začetne enajsterice Lecha iz Poznana, tudi na mestnem derbiju z Warto (Lech je slavil z 2:0) je Blažič na igrišču preživel vseh 90 minut. Pogled na opravljeno v zadnjem tednu pred reprezentančnim premorom razkriva, da reprezentanti na Gorenjsko prihajajo zdravi in v dobri formi.

O motivu v pripravah na poletni vrhunec ni nobenega dvoma.

