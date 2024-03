Rdeči vragi brez bele zastave, a le s trohico upanja v boj s prvaki

Bližje kot je konec sezone, bolje v obrambi trojne lovorike igra Manchester City. Sinje modri bodo veliki favoriti v nedeljskem mestnem derbiju, zdesetkani United tudi brez poškodovanega Rasmusa Højlunda na papirju nima veliko možnosti. A derbiji pogosto postrežejo s presenečenji. Bo Napoli sredino »šestico« ponovil proti Juventusu? Kaj bosta opravila Athletic in Barcelona? V lovu za obstanek v serie A bo zanimiv tudi sobotni dvoboj Udineseja s Salernitano.

Manchester City – Manchester United (nedelja, 16.30): Vzdušje na Old Traffordu in Etihadu bi bilo v zadnjih dneh težko bolj različno. Manchester City v zadnjih tednih ni blestel v državnem prvenstvu, a je vseeno zmagoval, proti Lutonu v pokalu FA pa so dočakali strelski izbruh Erlinga Haalanda (5 golov), ki se »končno spet počuti dobro«. Nova težava za Erika ten Haaga in razbito vojsko Uniteda, ki nikakor ne najde poti iz krize. V zadnjo je rdeče vrage minuli konec tedna potisnil Fulham z zasukom v zadnjih trenutkih srečanja, neprepričljiva pokalna zmaga z 1:0 proti Forrestu je le za odtenek popravila slab okus. Navijači na mestnem derbiju (z 78:60 v zmagah še vedno vodi United) bodo prikrajšani za dovoboj Haalanda z Rasmusom Højlundom, ki po poškodbi še ni nared. Zdesetkani United (manjkajo tudi Mount, Martinez in Martial, Maguire je vprašljiv) bi bil navdušen že nad osvojeno točko. Tip: 1.

Athletic Bilbao – Barcelona (nedelja, 21.30): Boj za mesta v ligi prvakov v prihodnji sezoni v španski la ligi ne pojenja. Morda se bo v LP uvrstilo pet moštev, a vnaprej računati na takšen razplet klubi ne morejo, zato točke na medsebojnih dvobojih štejejo dvojno. Barcelona ima pred Athleticom še vedno na videz varnih 8 točk naskoka, v februarju so Xavijevi varovanci pokazali napredek (3 zmage, 2 remija), a Athletic v letu 2024 na San Mamesu sploh še ni izgubil. Tip: Oba dosežeta zadetek.

Napoli – Juventus (nedelja, 20.45):

Victor Osimhen je znova v dobri strelski formi, enako velja za Juventusovega Dušana Vlahovića. FOTO: Tiziana Fabi/AFP

Pod Vezuvom je vrelo, zadetek Victorja Osimhena za remi (1:1) pred povratno tekmo z Barcelono v ligi prvakov za apetite vročekrvnih Neapeljčanov ni bil dovolj, šele šest zadetkov v mreži Sassuola (Osimhen 3 goli, Kvaračkelia 2) je nekoliko pomirilo strasti. Zdaj na štadion Diega Armanda Maradone prihaja Juventus, ki se je proti Frosinoneju komajda rešil s čudežnim zadetkom branilca Davideja Ruganija v zadnjih v zadnjih sekundah tekme. Stara dama je iz boja za naslov že izpadla, Napoli bi z zmago še ohranil minimalne upe na vsaj četrto mesto. Bologna beži za osem točk. Tip: 1.

Valencia – Real Madrid (sobota, 21.00): Nekoč je bil dvoboj netopirjev in belega baleta dvoboj dveh stalnih udeležencev lige prvakov, v zadnjih sezonah pa Valencia ni več na ravni, kot je bila ob začetku tisočletja, ko je z Zlatkom Zahovićem proti Bayernu izgubila v finalu LP. Po slabem uvodu v sezono se je Valencia nekoliko pobrala (5 zmag, 2 poraza od sredine decembra), Real pa na Mestallo prihaja v pravem obdobju – Carlo Ancelotti bo nosilcem igre pred povratnim srečanjem z Leipzigom gotovo namenil nekaj predaha. Tip: 2.

Udinese – Salernitana (sobota, 15:00):

Sandi Lovrić z Udinesejem proti moštvom iz spodnje polovice lestvice zbira premalo točk. FOTO: Massimo Pinca/Reuters

Enajst zaporednih remijev so zbrali nogometaši Udineseja proti ekipam iz spodnje polovice lestvice do poraza z Genoo minuli konec tedna. Vsak spodrsljaj ekipo Sandija Lovrića, ki bo tudi proti Salernitani v prvi enajsterici, in še vedno poškodovanega Jako Bijola lahko zelo drago stane, proti zadnji Salernitani pa na štadionu Friuli šteje le zmaga. Tip: 0.