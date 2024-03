Slovenci opravili test potrpežljivosti, Ronaldo v slogu Dončiča ne

Torkov nogometni večer je bil povsem po okusu slovenskih navijačev. Če je bil v prvih minutah največ pozornosti deležen Cristiano Ronaldo, so razprodane Stožice ob koncu tekme slavile slovenske nogometaše, ki so z igro skoraj brez napak potrdili, da lahko izzovejo najbolj slovite reprezentance sveta. V podkastu VAR tokrat tudi o taktičnih odločitvah in neumornem Ronaldu, ki je podoben Luki Dončiću in ne želi izgubljati niti pri frnikolah.

»Slovenija je izgledala tako, kot smo pričakovali, bili so motivirani, so reprezentanca v vzponu, Portugalska pa v zatonu, svoje je dodal še sodnik, ki bi lahko dosodil vsaj eno enajstmetrovko. Zmaga je bila popolnoma zaslužena, z vidika energije so bili Slovenci na vrhunski ravni in na tem lahko gradijo v naslednjih treh mesecih,« ocenjuje Jernej Suhadolnik. Reprezentanco je znova vodil Boštjan Cesar, Matjaž Kek je bil zaradi družinskih razlogov odsoten, v začetno enajsterico je uvrstil Sandija Lovrića, ki s(m)o ga mnogi želeli videti proti kvalitetnim nasprotnikom na sredini igrišča.

V preteklosti je že imel pomembno vlogo v izbrani vrsti, a zaradi pomanjkanja discipline pri obrambnih nalogah na koncu pristal na klopi, tokrat pa je svoje delo opravil dobro, ocenjuje Suhadolnik. Zeleno luč za vstop v napadalne akcije je imel tokrat Timi Max Elšnik, »Lovrić pa je ostajal zadaj, kot je edino smiselno. Napadati s šestimi ali sedmimi igralci proti reprezentanci, kot je Portugalska, bi bil samomor.« Gorazd Nejedly predvideva, da bo reprezentanca vezista Udineseja najbolj potrebovala, ko bo morala napadati: »V slovenski reprezentanci je vselej težko igralcem zvezne vrste, ki so lucidni, imajo idejo in želijo kreirati igro, saj igralni slog Slovenije tega ne omogoča. Potrebujemo odgovorne tekače, ki so disciplinirani v obrambnih nalogah in imajo presežke energije. Lovrić bo zanesljivo bolj koristen, ko bo Slovenija napadala tekmece.«

Adam Gnezda Čerin je sprožil delirij na tribunah v 72. minuti. FOTO: Leon Vidic

»Navdušila me je zrelost in stabilnost v zadnji vrsti, razen napake ali dveh je zadnja vrsta odigrala zelo dobro tekmo in ostala zbrana, kar je bila doslej večkrat težava. Žan Karničnik je odigral odlično, čeprav prihaja iz domačega prvenstva, ki ga marsikdo podcenjuje. Obrambna vrsta na takšni ravni in Jan Oblak zagotavljata čvrstost v igri,« pogled proti zadnji liniji usmerja Siniša Uroševič.

Ronaldo kot Dončić

Osrednje ime večera v Stožicah je bil nedovmno Cristiano Ronaldo, a portugalski zvezdnik ni našel poti do slovenske mreže. Bil je zelo nezadovoljen glede sojenja sodnika iz BiH Irfana Peljta, kljub vsemu pa je na zelenici vztrajal do zadnjega žvižga. »Dve desetletji že spremljamo Ronalda, je eden tistih športnikov, ki ne želijo izgubiti niti pri igri frnikol, zato je zagotovo bil jezen po tekmi. Na vsakem treningu želi zmagati, v tem je zelo podoben Luki Dončiću. Izkušnja igre proti tekmecu tako visoke kakovostne ravni bo za Slovence zelo koristna,« komentira Uroševič.

Glede igre Ronalda Nejedly poudarja njegovo tekmovalnost: »Ronaldo bo finale evropskega prvenstva ali pa prijateljsko tekmo z Vanuatujem odigral na povsem enak način, ima neverjetno željo in motiv, da je najboljši. Tudi tokrat je bil aktiven, ob vsaki akciji je naredil kakšen šprint v prazen prostor, to je pri 39. letih zelo naporno. Uporabnih žog ni dobil, a se je zelo trudil.«

Slovenci so poskrbeli za evforijo in tri mesece miru, komentira Jernej Suhadolnik. FOTO: Leon Vidic

Prijateljska tekma z enim od osrednjih favoritov za naslov evropskega prvaka se je končala z domačo zmago z 2:0 – za Slovence pravi dokaz, da so konkurenčni evropski eliti, zaključuje Suhadolnik: »Dobili so recept za uspeh, a obenem tudi tekmeci vidijo, kako z globinskimi žogami nenehno pretijo s protinapadi. Ta prostor bodo na euru želeli zapreti, zanesljivo se bodo pripravili na igro slovenske reprezentance. Rezultat je koristen za evforijo v javnosti in za tri mesece miru, predvsem pa imajo Slovenci dokaz, da se jim ni treba nikogar bati.«