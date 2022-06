Portugalec prva okrepitev francoskih prvakov

Gre za prvo okrepitev francoskih državnih prvakov po slovesu športnega direktorja Leonarda, ki ga je nasledil Luis Campos. Ta je s pomočjo vplivnega superagenta Jorgeja Mendesa v Pariz uspel pripeljati prvo odmevno okrepitev, Portovega vezista Vitinho, za katerega bodo Parižani odšteli 40 milijonov evrov, kolikor znaša njegova odkupna klavzula.

Portugalski članski reprezentant in eden ključnih nogometašev ekipe Porta, ki je v minuli sezoni osvojila državni in pokalni naslov, naj bi podpisal petletno pogodbo, odškodnino pa bo PSG poravnal v treh nakazilih, medtem ko se poskuša prilagoditi vedno strožjim omejitvam Evropske nogometne zveze (Uefa).

PSG je sicer pred novo sezono okrepil tudi Nuno Mendes, še en Portugalec, ki sicer igra na položaju levega bočnega branilca, a je ta minulo sezono že preživel v vrstah francoskih prvakov kot posojen nogometaš. Vitinha se v francosko prestolnico seli kot najboljši vezist minule sezone portugalskega prvenstva, 22-letnik je v karieri nastopal tudi za angleškega prvoligaša Wolverhampton in bo po dolgih letih razbremenil ​Marca Verrattija. Neuspešno iskanje naslednika ali vsaj dostojne menjave za 29-letnega Italijana je (bila) ena ključnih šibkih točk Parižanov, ki bodo tudi v sezoni 2022/23 po odmevnem podaljšanju pogodbe s prvim zvezdnikom Kylianom Mbappejem lovili prvi naslov v ligi prvakov.

Vitinho so sicer lahko podrobno spoznali tudi privrženci slovenskega nogometa na euru 2021, ko se je z mlado izbrano vrsto Portugalske prebil vse do finala v Ljubljani, kjer je bila zanj in za njegove rojake na koncu usodna Nemčija. Ta konec tedna se sicer v Trnavi na Slovaškem, kjer bo na sporedu tudi finale, začenja EP za nogometaše do 19. leta starosti. V skupini A nastopajo Slovaška, Francija, Italija in Romunija, v skupini B pa Anglija, Avstrija, Izrael in Srbija.