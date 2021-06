Prav imenitni drami v Münchnu in Budimpešti

5



let je minilo od uvrstitve Madžarov v osmino finala na euru, ki so ji bili blizu tudi sinoči



Zdaj derbi naših sosedov

Nemški vratar Manuel Neuer ni imel lahkega večera. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Peklenska skupina F je tudi za konec rednega dela evropskega prvenstva potrdila vso svojo kakovost in nepredvidljivost. Prav nepričakovano so ves večer po svoje krojili zaplet tudi Madžari sredi Münchna, toda Nemci so se le rešili in so zdaj pred klasiko z Angleži. Vnovič razprodan štadion v Budimpešti je užival v odlični predstavi Portugalske in Francije (2:2).Resda je madžarska nogometna reprezentanca sinoči gostovala v Münchnu, toda tudi Budimpešta je imela velik nogometni praznik. V mestu, kjer ima igra z žogo dolgo in dejansko spoštovanja vredno pripadnost ter tradicijo, je napočil čas za vrhunsko predstavo ob koncu skupinskega dela in tako tudi napoved prihajajočih tekem v osmini finala, v katerem bo ena tekma prav v tem glavnem mestu naše vzhodne soseščine. Nekateri pari pa so bili na pladnju že pred sinočnjim peklenskim četverobojem: Francija-Madžarska-Nemčija-Portugalska.V Budimpešti sta se od jutra prepletali portugalščina in francoščina, ki tu nista pogosti, razen če se ne znajdeš v družbi študentov in študentk na izmenjavah. To mesto pa je priljubljeno med omenjeno srenjo od vsepovsod, saj ponuja izjemne možnosti tako na temeljnem izobraževalnem področju kot tudi glede druženja v številnih imenitnih lokalih ali pa med spoznavanjem pisane palete znamenitosti. In če bi se ozrli k zgodovini madžarskega glavnega mesta, nogometu pripada zelo vidno mesto, ni naključja, da je to eno od prizorišč. Najprej v tem skupinskem delu, nato pa že čaka na nedeljsko predstavo v osmini finala.Nogometna Evropa bo po dveh prostih dneh ob koncu tedna spet zaživela, nekatere tekme so bile že znane pred razpletom sinočnjih predstav v Budimpešti in Münchnu. In tako tudi že prihajajoči nastopi treh naših sosed od skupno štirih.Tako bo prav privlačna sobotna tekma Italije in Avstrije. Sodeč po tradiciji in tudi videnem doslej na letošnjem prvenstvu so azzurri v prednosti. Kaj prednosti – prav nihče ni deloval na vseh treh tekmah tako suvereno in zanesljivo kot prav italijanska vrsta. Pa v njej ni več zvezdnikov tipaitn. Toda ekipa deluje zares enotno in za povrh konkurenčno na vseh položajih. Res pa Avstrija ne stoji križem rok! Imela je ta dežela že večje mojstre od posameznikov sedanje selekcije, toda kar uprizarjajo(od Bayerna se zdaj seli k Realu v Madrid),(AC Milan je že vrgel trnek proti njegovemu Leipzigu),(Leverkusen doslej; po novem Crvena zvezda Beograd) in še številni aduti, predvsem z izkušnjami iz nemške bundeslige, je vredno spoštovanja.Tako kot novi hrvaški podvig. To moštvo se bolj kot ne redno uvršča na velika tekmovanja, nazadnje je bilo na mundialu drugo, na prejšnjem euru v Franciji 2016 pa je v osmini finala izgubilo po enakovrednem boju s Portugalci, pozneje prvaki stare celine! »Kaj mi je zdaj najbolj všeč? Da bomo imeli glasno podporo s tribun,« je pred izzivom tekme s Španijo navdušenselektor Hrvaške. Ta je doslej na prvenstvu igrala v Londonu in Glasgowu, tam pa so bili zaradi zelo strogih omejitev obiskovalci iz naše južne soseščine zelo redki. V Københavnu, tako je slišati, bo povsem drugače.A v podpori bodo uživali tudi Španci, potem ko so včeraj odpihnili Slovake s 5:0. In zdaj je tudi Španija, nesporno prva velesila nogometa med letoma 2008 in 2012, spet zelo visoko na seznamu kandidatov za vrh. Res pa je: sleherna končnica po svoje premeša karte in marsikaj zasuče naokrog.