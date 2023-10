Legenda je že, rad bi postal še prvi argentinski predsednik Fife

V nadaljevanju preberite:

Ko so se zvezdniki svetovnega nogometa zbirali za pomoč žrtvam poplav v Sloveniji, Javier Zanetti ni okleval niti za hip. Prihitel je v Stožice ter se s prislovično skromnostjo, ki ga je popeljala do statusa legende argentinske reprezentance in milanskega Interja, še enkrat prikupil vsem okoli sebe. Čeprav je končal igralsko kariero leta 2014, je 10. avgusta dopolnil že 50 let, ki pa jih zelo dobro skriva. Še vedno je poln energije in načrtov za prihodnost.

Zanettijevo pot so zaznamovale izjemne številke, kaj vse je dosegel? Še več pove njegov entuziazem zunaj igrišč, katere funkcije opravlja v nogometu in pri pomoči siromašnim? Zakaj sin skromnega zidarja Rodolfa in čistilke Violete iz pristaniškega dela Buenos Airesa ne popusti tako zlahka in še vedno redno vadi? Kdo so bili modri možje, od katerih se je učil, kdo njegovi najljubši soigralci in tekmeci? Zaradi koga je po lanskem mundialu objokan planil v objem s soprogo Paulo in s tremi otroki?