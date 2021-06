Pred začetkom četrtfinala prvi zdrs Brazilije, Peru izločil Venezuelo

Brazilci, sicer branilci naslova, so si prvo mesto v skupini B zagotovili že pred zadnjo tekmo z Ekvadorjem, ki mu je točko prinesel zadetek Angela Mene v 53. minuti. Domačini so v Goianii povedli v 37. minuti, ko je po podaji Evertona zadel branilec madridskega Reala. Domači selektorje osvežil enajsterico, na klopi so denimo ostaliin, medtem ko je priložnost šele v drugem polčasu dobilDrugo mesto v skupini je osvojil Peru, ki je z golomv 48. minuti na stadionu Maneja Garrinche v Brasilii ugnal Venezuelo in ji preprečil napredovanje v izločilne boje. Venezuelci, ki so zaradi številnih okužb z novim koronavirusom v moštvu na prvenstvo pripotovali z močno spremenjeno ekipo, so z remijema proti Kolumbiji in Ekvadorju senzacionalno ostali v igri za napredovanje vse do zadnjega kroga, a si tako potrebne zmage niso uspeli zagotoviti.Iz skupine B so se v četrtfinale prebili Brazilija, Peru, Kolumbija in Ekvador. Tekme zadnjega kroga v skupini A bodo na sporedu v noči na torek. Para sta Bolivija – Argentina in Urugvaj – Paragvaj. Nastop v izločilnih bojih so si že zagotovili Argentina, Paragvaj, Čile in Urugvaj, zadnjeuvrščena Bolivija je izpadla.