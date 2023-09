Prekmurski motor z najvišjo vrednostjo igra od prve do zadnje minute

V nadaljevanju preberite:

Olimpijin branilec Marcel Ratnik, v tej sezoni »multipraktik« v pravem pomenu besede, je najdragocenejši zeleno-beli najstnik. V velikem derbiju je zapečatil usodo Mariborčanov s svojim drugim golom v sezoni, v kateri s hitrostjo šprinterjev pridobiva izkušnje, znanje in vlogo nepogrešljivega moža.

Po remiju na drugem derbiju 8. kola 1. SNL med Koprom in Celjem (1:1) je gol za 2:0 komaj 19-letnega Prekmurca iz Tišine približal Olimpijo vodilnemu Celju. »Prejeti gol nas je 'zabil', pomaknili smo se nazaj in tekmecem prepustili, da vodijo ritem igre. Na koncu smo le zanesljivo prišli do zmage,« je razloge za nemiren zaključek derbija opisal branilec, ki je dobrih 70 minut z nekonkurenčnimi vijoličnimi igralci opravil kot za šalo.