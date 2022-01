Premier league in liga prvakov na isti večer

V angleškem nogometnem prvenstvu bijejo hude bitke s koronavirusom, okužbe nogometašev si sledijo kot po tekočem traku, posledično je vodstvo premier league preložilo številne tekme. Ta čas je odpovedanih oziroma preloženih že 18 tekem, ki jih bo treba igrati pozneje. To bi bilo nemogoče doseči le z igranjem ob koncih tedna, zato je Angležem prisluhnila in jim na njihovo prošnjo ponudila roko tudi Evropska nogometna zveza (Uefa), ki jo vodi Aleksander Čeferin.

V osmini finala vsi štirje angleški klubi

Pravila namreč določajo, da se tekme najvišje ravni nacionalnih tekmovanj ne smejo igrati v terminih Uefine lige prvakov. Gre za dogovor Uefe in nacionalnih lig (ang. memorandum of understanding). Urnik je dodatno otežen prav v prihajajočih mesecih, ko želijo Angleži nadoknaditi odpadle tekme tudi ob torkih in sredah, ko nastopijo večeri za spektakle v ligi prvakov.

Prvi dvoboji osmine finala lige prvakov bodo 15., 16., 22. in 23. februarja, povratne tekme 8., 9., 15. in 16. marca, četrtfinale bo 5., 6., 12. in 13. aprila. Uefa je načelno dovolila, da bodo lahko tekme premier league igrali tudi v terminih lige prvakov (torki in srede ob 21.00), toda vsako prošnjo z Otoka bodo v Nyonu obravnavali individualno. V osmini finala lige prvakov bodo igrali vsi štirje angleški klubi – Manchester City, Chelsea, Liverpool in Manchester United –, tekme morata nadoknaditi (za zdaj) le Liverpool in Manchester United.