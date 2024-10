Prenovljeni Santiago Bernabeu glavobol za klub in prebivalce

Legendarni nogometni stadion madridskega Reala Santiago Bernabeu je doživel dolgo pričakovano prenovo, a se je nov objekt izkazal tudi kot nezaželena infrastruktura okoliških prebivalcev. Ti so se zaradi stalnih gradbenih del in hrupa protestno odpravili na ulice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nov objekt, prvotni je bil leta 1947 zgrajen le za potrebe nogometa, je v začetku leta začel gostiti koncerte. In prav ideja, da bi večnamenski objekt gostil dogodke vse leto, je zaradi hrupa na noge spravila okoliške prebivalce.

Prenovljeni stadion ima novo kovinsko streho, osvetlitev, VIP-prostore, zložljivo igrišče in trgovine. Vso potrebno infrastrukturo in nov namen pa so vodilni v klubu predstavili tudi s pompoznimi dogodki, ko sta bila koncerta Taylor Swift in z grammyjem nagrajene kolumbijske pevke Karol G. Cilj je, da bi s prenovo, ki je stala 1,17 milijarde evrov, klub dobil tudi nov vir prihodkov.

Na prenovljenem Santiagu Bernabeuu je nastopila tudi znana pevka Taylor Swift. FOTO: Juan Medina/Reuters

Vse to pa je dodobra spremenilo vsakdan v premožnejšem mestnem predelu Chamartin na severu prestolnice, kjer je bilo življenje razen na dan tekme vselej tiho in umirjeno. Zdaj poslušajo koncerte, generalke in vaje, problematika pa so tudi pogosto vinjeni obiskovalci, ki pri izbiri kraja za uriniranje niso prav nič izbirčni, piše AFP.

Jezni obiskovalci so na svoje balkone že izobesili transparente z napisom: Koncerti ne! Posamezniki so se celo povezali v združenje za boj proti »negativnim vplivom« stadiona. Ta je v preteklosti gostil okrog 35 dogodkov na leto, po novem naj bi jih kar 300. In to po mnenju prebivalcev ob neustrezni zvočni izolaciji.

Atletico Madrid igra na stadionu Metropolitano od sezone 2017/2018. FOTO: Juan Medina/Reuters

Začasno so koncerte celo ustavili. Pri Realu izpostavljajo, da je cilj »vedno tudi ta, da dejavnosti stadiona zagotavljajo njegovo zavezanost mestu Madrid in so koristne za okolico«. Zdaj v klubu preverjajo možnost izboljšave zvočne izolacije.

Tegobe kluba pa so še večje po odločitvi sodišča konec septembra, ki je po pritožbah glede koncesijske pogodbe odredilo začasno ustavitev gradbenih del na novem podzemnem parkirišču na stadionu in predoru, ki bo omogočal prevoz velikih vozil, kot so tovornjaki s koncertno opremo. Gre za mestno zemljišče, za katerega je Real dobil koncesijo, a vsaj trenutno je ta vprašljiva.

Težava je v tem, da je za razliko od večine drugih stadionov, kot je denimo novi stadion Metropolitano mestnega tekmeca Atletica z Janom Oblakom, zelo blizu stanovanjskih zgradb. Metropolitano stoji na ploščadi na obrobju mesta.