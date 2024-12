Preobrat v Kataloniji: Barcelona »našla« 100 milijonov, saga z Olmom končana

Pet pred dvanajsto je predsednik Barcelone Joan Laporta potegnil asa iz rokava. Barceloni je grozilo, da bo Dani Olmo, ki je poleti za 55 milijonov evrov prišel iz Leipziga, 1. januarja zastonj odkorakal iz Katalonije, a je z novo finančno injekcijo grožnja minila. Barcelona lahko registrira nove nogometaše, Olmo bo ostal pri Barceloni.

Katalonski gigant je moral prikazati pozitivno poslovanje, če je želel dobiti zeleno luč španske zveze za registracijo nogometašev, Daniju Olmu jo morajo podaljšati najkasneje do 1. januarja. Barcelona je našla rešitev in prodala VIP lože na prenovljenem štadionu Camp Nou različnim arabskim podjetjem, španski mediji poročajo da za kar 20 let, iztržila pa je 100 milijonov dolarjev.

Dani Olmo bo še naprej nosil dres Barcelone. FOTO: Albert Gea/Reuters

S tem bo Barcelona zadostila finančnim zahtevam krovne zveze in se izognila fiasku v zadevi Dani Olmo. Odlični španski vezist se je že pripravljal za odhod iz Katalonije, pogodba bi bila s 1. januarjem neveljavna in bil bi prost nogometaš, če ga Barceloni ne bi uspelo registrirati za drugi del sezone.

Olmo bo ostal pri Barceloni, Laporta se je še enkrat rešil z roba prepada, navijači blaugrane pa so ob koncu leta dobili darilo, ki bo ublažilo razočaranje po slabih rezultatih v decembru.