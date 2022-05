Preplah pred bitko, Sadio Mane k Bayernu?

Napadalec Liverpoola Sadio Mane naj bi se želel iz Liverpoola preseliti k münchenskemu Bayernu, poročajo mediji. Zaradi nastopa Liverpoola v finalu letošnje lige prvakov pa vsaj do uradnih pogovorov med vpletenimi še ni prišlo, poroča časnik Bild.

Ne bi bilo presenečenje, Mane odlično pozna nemško okolje in tudi münchensko, saj je bil dve sezoni, skupaj Kevinom Kamplom, tudi član rdečih bikov iz Salzburga, pri katerem nemški klubi vselej najdejo kakšnega nogometaša s presećno vrednostjo.

Tridesetletni Senegalec doslej svojih želja ni razkril: »Ali ostanem ali grem, bom povedal po finalu.« Dejstvo je, da ga na Liverpool pogodba veže do konca naslednje sezone.

Za govorice o prestopu je poskrbel športni direktor Bayerna Hasan Salihamidžić, ki naj bi se sestal z menedžerjem Maneja.

Vsekakor pa je jasno, da Bavarci ne stojijo križem rok in se trudijo, da so v Nemčiji in Evropi stalno zastopani z zvezdniško zasedbo. Trenutno se ukvarjajo z Robertom Lewandowskim in Sergem Gnabryjem. Obema se prihodnje leto izteče pogodba in Münchenčani imajo razdelane različne scenarije sestave ekipe.

Liverpool bo finale lige prvakov odigral v soboto (21.00) v Parizu, nasprotnik pa je madridski Real.