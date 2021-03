Prepričljivi Nemci, razburljivo v Budimpešti

Saša Kalajdžić, Dunajčan s koreninami iz BiH, je blestel pri avstrijski reprezentanci na gostovanju v Glasgowu. FOTO: Russell Cheyne/Reuters

Podobno kot sredin večer, ko smo seveda najbolj vneto spremljali veliko nogometno zmago Slovenije proti Hrvaški, je bil v nadaljevanju uvodnega kvalifikacijskega kola za uvrstitev na SP 2022 silno živahen tudi ta četrtkov.Med favoriti so prepričljive zmage dosegli Angleži s San Marinom, Italijani s Severno Irskoter Nemci proti Islandiji. Pri zmagovalcih te tekme selektorničesar ni prepuščal naključju, odločil se je za zdajšnjo paleto udarnih nemških adutov z močnim Bayernovim blokom (in v končnici tekme tudi novi münchenski up). Štirikratni svetovni prvaki so vodili že po sedmih minutah z 2:0.Med presenečenji gre vsekakor omeniti remi Španije in Grčije v Granadi (1:1; Morata; Bakasetas), ob izenačenem izidu pa je bilo še precej bolj razburljivo v Budimpešti, kjer je Poljska lovila domačo Madžarsko in jo na koncu s svojim udarnim asom Robertom Lewandowskim tudi ujela – 3Tudi naši severni sosedje so remizirali, in sicer v GlasgowuAvstrijci so dvakrat vodili prek učinkovitega Saše Kalajdžića, nogometaša Stuttgarta, sicer Dunajčana s koreninami iz Bosne in Hercegovine.Jutri bo po evropskih zelenicah mirno, v soboto se zgodba začenja znova. Pod slovenskim drobnogledom seveda z gostovanjem Kekovih včerajšnjih junakov v Sočiju proti izbrani vrsti Rusije. Po našem času bo tekma ob 15. uri.