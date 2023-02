Presenečenje v Maroku: Arabci boljši od Brazilcev

Nogometaši azijskega predstavnika Al Hilala iz Savdske Arabije so prvi finalisti klubskega svetovnega prvenstva v Maroku. Danes so v Tangerju v polfinalu premagali južnoameriškega predstavnika Flamengo iz Brazilije s 3:2. Junak tekme je bil z dvema goloma in podajo Salem Al-Davsari.

Al Hilal je v četrtfinalu v Rabatu po streljanju enajstmetrovk premagal domačega predstavnika in afriškega prvaka Wydad iz Casablance. Po rednem delu in podaljških je bil izid 1:1. Za južnoameriškega prvaka Flamengo pa je bila to prva tekma na klubskem SP, saj se tako kot evropski prvak Real Madrid, pridruži šele v polfinalu.

Takole se je veselil vratar Arabcev Abdullah Al-Mayouf. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Za hitro navdušenje azijskih navijačev na tribuni je poskrbel glavni sodnik Romun Istvan Kovacs, ki je že v četrti minuti pokazal na belo piko, Al-Davsari pa je uspešno izvedel najstrožjo kazen za zgodnje vodstvo Savdijcev. Flamengo je izenačil po 20 minutah dvoboja, ko je s strelom z roba kazenskega prostora Pedro premagal savdskega vratarja.

A drame v prvem polčasu še ni bilo konec. V sedmi minuti sodnikovega dodatka je po ogledu videoposnetka Kovacs dosodil še drugo enajstmetrovko Al Hilalu, Gersonu pa drugi rumeni karton in ga predčasno poslal pod prho. Al-Davsari je bil tudi v drugo natančen za 2:1.

Sredi drugega polčasa je Al-Davsari goloma dodal še podajo, ko je zadel Luciano Vietto. Kljub igralcu manj so v prvi minuti sodniškega dodatka Brazilci znižali zaostanek, še drugič je bil natančen Pedro, a jim je zmanjkalo časa za preobrat.

Zvezni igralec Arabcev Andre Carrillo (desno) in brazilski adut Gabriel Barbosa. FOTO: Fadel Senna/AFP

V sredo se bosta v drugem polfinalu pomerila afriški podprvak Al Ahli iz Egipta in Real Madrid, zmagovalec evropske lige prvakov. Madridski Real sicer velja za glavnega favorita prvenstva. V letih 2014, 2016, 2017 in 2018 je že dvignil pokal v tem tekmovanju, pred tem pa je še trikrat slavil v predhodnem medcelinskem pokalu.

Prejšnjo izvedbo, ki so jo zaradi koronske krize preložili in je bila na vrsti šele februarja lani v Abu Dabiju, je dobil zmagovalec lige prvakov, londonski Chelsea. V finalu je premagal južnoameriškega prvaka, brazilsko ekipo Palmeiras. Tekma za tretje mesto in finale bosta v soboto, 11. februarja.