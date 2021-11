Pri Leipzigu besni: Kot da bi si sodnik želel Neymarjev avtogram

Leipzig je po le eni točki s prvih štirih tekem že ostal brez možnosti za preboj v osmino finala lige prvakov. Lanskoletni polfinalisti so brez pomoči Kevina Kampla, ki je obsedel na klopi, v številnih pogledih zasenčili zvezdniško moštvo iz Pariza, ki je v Nemčijo pripotovalo brez vnovič poškodovanega Lionela Messija. Rdeči biki so v prvem polčasu povedli prek prvega strelca Christopherja Nkunkuja, za preobrat francoskih podprvakov pa je v 21. in 39. minuti s prvima zadetkoma v dresu PSG poskrbel nizozemski vezist Georginio Wijnaldum.

Trenerja Leipziga, Američana Jesseja Marscha, je predstava švedskega sodnika Andreas Ekberga ujezila do te mere, da sploh ni pretirano proslavljal izenačujočega zadetka Dominika Szoboszlaija, ki ga je Madžar v mrežo Parižanov pospravil z enajstih metrov v sodnikovem podaljšku drugega polčasa.

Preverjal VAR-posnetke, čeprav je bil prekršek očiten

»Zelo so me ujezile odločitve sodnika. Ni nas zaščitil in le z jezo sem lahko pokazal svoje nezadovoljstvo nad sojenjem. V nekaterih trenutkih se je zdelo, kot da bi (glavni sodnik, op. a.) želel Neymarjev avtogram, ko mu je pokazal rumeni karton. Njegova predstava ni bila dobra. Ravno tako pri drugi enajstmetrovki, ko je moral preveriti VAR-posnetke, četudi je bil prekršek očiten. Bili smo boljši, a žal nam je uspelo osvojiti le točko,« je bil nezadovoljen Marsch.

Kampla in soigralce s tremi točkami zaostanka za tretjeuvrščenim Clubom Bruggeom, ki še vedno lahko upa tudi na preboj v osmino finala lige prvakov, čaka tudi težka borba za vstop v evropsko ligo. Brugge je v sredo zvečer še drugič izgubil z Manchester Cityjem, tokrat na gostovanju z 1:4. Ko je Manchester septembra obiskal Leipzig, se je moral domov vrniti s kar šestimi goli v svoji mreži. Bilo je »teniških« 6:3.